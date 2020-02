Mapa dos blocos do carnaval de BH 2020: datas, horários e locais da folia

Fui pobre mas nem lembro

Bloco promete novidades para o carnaval deste ano

Rua Ilacir Pereira Lima, Silveira

20h

Bloco Fúnebre

Uma homenagem às artes de rua

Praça da Bandeira

20h

Baião de Rua

Traz repertório musical contagiante com clássicos do forró

Praça Zamenhof

20h

Rocknejo

A inusitada mistura de sertanejo e rock invade a folia de BH

Rua Tomé de Souza, 975

18h

Broko Barraqueiros

Criado em 2016 para espalhar o frevo pelo carnaval de rua de BH

Praça Afonso Arinos

17h

WS Elétrico

Com um grande trio elétrico e muita animação, o bloco celegra a liberdade

Rua Sergipe (em frente à PUC Praça)

17h

Bloco do Kanella

Criado em 2015 por amigos que se reuniam na Savassi para se divertir

Rua Antônio de Albuquerque, 453 - Savassi

13h

Abalachita

Inspirado no movimento cultural Tropicália e na cultura de BH

Rua Diamantina, Lagoinha, 748

14h

AfliFolia

Samba de roda, marchinhas e sopro

Rua Itapema - Anchieta

13h

Arrepia

Bloco carnavalesco fundado com o intuído de muita diversão no carnaval

Rua Juarez, 181 - Bairro União

15h

Bloco 926

Reúne artista e DJs do funk

Rua Salvia - Jaqueline

16h30

Bloco da Calixto

O bloco da cantora Aline Calixto é uma das festas mais disputadas do carnaval

Av. Getúlio Vargas, esquina com Rua Professor Morais

13h

Bloco da Língua

Bloco faz uma crítica politizada à descentralização do lazer e cultura, além de adotar um discurso contra o machismo, homofobia e racismo presentes de forma aguda no carnaval ao som de samba, DJ, axé e samba reggae com muita animação

Rua Tigre - São Salvador

10h

Bloco de Belô

O bloco dos comunicadores. Criado em 2014, conta com profissionais da comunicação

Alvares Cabral, entre Bahia e Gajajaras

15h

Bloco de Seu Bento à Dona Lúcia

Desfila desde 2013 animando o carnaval de famílias com acordeão, baixo, metais e percussão. No repertório, marchinhas e frevo

Praça Arcangelo Maleta - Santa Lúcia

14h

Bloco do Sustenido

Nasceu em setembro de 2016, criado pela escola de música ECOS, música clássica em ritmo de axé e afrosambas

Rua dos Topógrafos, 207 - Alípio de Melo

9h

Bloco Minas com Bahia

Bloco genuinamente baiano, banda da 'terrinha', abadá, trio elétrico, cervejada e muita diversão

Avenida Guarapari, 1.170 - Santa Amelia

2h

Bloco Oficina Tambolele

Formado por grupo de percussão, teatro e dança do Novo Glória com 18 anos de história

Rua Passo Fundo esquina com Rua São Cosme - Bairro Novo Glória

14h

Corujão do Casa Branca

Criado em 2017 com marchinhas e samba canção para animar foliões no Bairro Casa Branca

Claudionor Martins da Cunha, 38 - Casa Branca

20h

Divina Banda

Bloco mistura tradição e modernidade no famoso bairro de BH

Rua Mármore, esquina com Rua Gabro

10h

Du seu pai e filhas de Gaby

Com palco móvel montado em um fusca, é um dos blocos “mais elegantes” do carnaval

Afonso Pena com Rua Ceará

14h

Embriagalo

Bloco formado por atleticanos

Então, brilha!

Um dos mais tradicionais de BH, promete arrastar multidão a partir do Hipercentro

Avenida do Contorno com Curitiba

5h

Galera de Belô

Bloco estreante em 2019 com trio elétrico e repertório que traz sucessos do axé retrô. Participação grupo percussivo Batukenjé, de Brasília, composto por brasileiros, franceses e chilenos

Avenida General Olimpio Mourão Filho , N°301

13h

Gato Escaldado

Com trio elétrico e bateria, bloco sai pelo terceiro ano consecutivo no Bairro Sion

Avenida Bandeirantes, 50

15h

Quando come se lambuza

O bloco fará uma homenagem ao ritmo pagode baiano

Rua São Paulo, esquina com Afonso Pena

9h

Unidos da Estrela da Morte

Organizado pelo Conselho Jedi de Minas (CJMG), o bloco mostra que nerd também samba

Rua Marechal Deodoro, 200 - Bairro Floresta

12h

Volta, Belchior

Bloco homenageia o eterno rapaz latino-americano, que faleceu em 2017

Rua Nova Resende, 143

12h

Xibiu

Avenida dos Engenheiros, 740 - Castelo

12h

Tchanzinho Zona Norte

Um dos mais populares da folia antes dos dias oficiais, se autodenomina como a baixa gastronomia do axé

Em frente ao Mineirão

10h

Quem deu, deu. Quem não deu, não Damares

Estreia do bloco que vai "homenagear" a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e a campanha de abstinência sexual que o governo federal pretende lançar

Rua Rio Grande do Norte, 1470 - Savassi

22h

Unidos do Bairro São Paulo

Bloco criado com a dissolução da escola local Império da Nova Era e do Bloco Du Che

Praça Bolívia Maria Viana - Bairro São Paulo

12h

Me bebe que eu sou cervejeiro

Criado em 2015, é o primeiro bloco de cervejeiros do carnaval de BH. Sempre acompanhado de seu beer truck

Rua Cláudio, 110 - Prado

12h

Bloco Demoro

Bloco do para toda a família organizado por moradores do Bairro Vitória

Praça do Ipê - Vitória

14h

CarnaFunk

Viaduro Santa Tereza

15h

Bloco da Capoeira

Bloco afro da capoeira e da diversidade

Praça Comendador Negrão de Lima - Floresta

23/02 - DOMINGO

A Luz de Tieta

O Bloco A Luz de Tieta surgiu a partir do encontro de 9 mulheres musicistas que homenageiam Caetano Veloso. Toda equipe envolvida no projeto, desde artistas até equipe ténica, são mulheres, valorizando o fazer artístico feminino

Praça JK

16h





A Minha Mãe Deixa

Um turma de amigos se reuniram para agitar as ruas de BH desde 2017

Avenida Arthur Bernardes, 3099

14h





Abre que tô Passanú

O bloco da tábua de passar mais famosa do carnaval de Belo Horizonte virou bloco mesmo

Praça Marino Mendes Campos - Anchieta

15h





Alô abacaxi

Bloco traz para o carnaval de Belo Horizonte toda a energia da Tropicália

Amazonas esquina com São Paulo

9h





Baianeiros

Fundado por ex-baixista do Chiclete com Banana, bloco tocará axé pelas ruas do Bairro Castelo

Avenida Augusto de Lima, 35 - Barro Preto

10h





Batuque Coletivo

Bloco nascido em 2016 com o primeiro desfile em 2017, promete inundar a Afonso Pena de amor e alegria

Avenida Afonso Pena, 2655 - Centro

14h





Bloco da Esquina

O cortejo traz uma nova roupagem para clássicos do Clube da Esquina no berço do movimento

Rua Jussara, 303 - Bairro da Graça

9h





Bloco da Insanidade

O bloco surgiu em Tiradentes, é um bloco de amigos e frequentadores da tradicional Festa da Insanidade. Colocam um som mecânico na praça e tem uma bateria de 20 integrantes que acompanha o desfile até a dispersão no Mercado Distrital do Cruzeiro

Praça da Bandeira

17h





Bloco do Batiza

Bloco com repertório diversificado, de MPB e ritmos nordestinos

9h





Bloco do Bigode

Surgiu em 2016 homenageando o músico Sr. Marcelo tocando axé, samba enredo, marchinhas e MPB

Rua 25 de Agosto, 425 - Aparecida

14h





Bloco Xibiuzinho - carnaval infantil

Bloco infantil organizado pelo Bloco Xibiu

Rua dos Economistas, Praça do Coreto Alipio de Melo

9h

Chama o Síndico

Ao som de Tim Maia, Jorge Ben e música brasileira, bloco movimenta o cortejo de BH

Centro (ainda não confirmou a rua)

10h

GambáNaGamboa

Há quatro anos o Gambá faz a folia voltada para as famílias da região do Anchieta

Rua Penafiel, 186 - Anchieta

12h





Pacato cidadão

Bloco toca músicas de bandas mineiras, como Skank, Jota Quest, Tianastácia e Pato Fu

Praça JK - Sion

9h





Pena Pavão de Krishna

Um dos blocos mais cativantes e disputados do carnaval. O cortejo de rostos azuis é quase ritualístico

Cidade Nova (ainda não confirmou a rua)

7h

Românticos São Loucos

Surgiu a partir do Baile dos Românticos realizado em 2018 em Belo Horizonte em homenagem ao cantor e compositor Vander Lee

Rua Mármore - Santa Tereza

14h





Santos e Santas

Bloco de carnaval com a liderança da Família Santos, família da Região Noroeste com profunda herança musical. É um bloco de impacto local para atender à comunidade próxima ao local do evento

Rua Cândido Lúcio - Aparecida

16h





Vou ali e volto

Bloco sai pelas ruas do Padre Eustáquio, a partir das proximidades do Aeroporto do Carlos Prates

Praça Tejo, Rua Bartolomeu de Gusmão - Padre Eustáquio

12h





Bloco Ordinários

Um dia de muita folia, diversão e sucessos dos anos 1990

Avenida Augusto de Lima, 1135 - Barro Preto

10h





Bloco da Fofoca

O Bloco se tornou conhecido por sua proposta diferenciada de levar aos foliões o carimbó

Em frente à Igreja São José

13h

Balai Lama

Bloco surgiu com o objetivo de criar possibilidades diversas de convivência e articulação para os habitantes de Belo Horizonte

Rua Norita, 9

12h





Axé das Antigas

Surgiu no fim de 2017, por meio da banda Come-Keto, que já atua há 10 anos. Como o próprio nome diz, a banda toca músicas de axé de outras épocas

Augusto de Lima - Barro Preto

15h







