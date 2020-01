Carnaval BH 2020: Conheça as fantasias que serão tendência nas ruas

Lojistas de BH apontam fantasias de girassol, anjo, diabinho e sereia como tendências para o carnaval 2020 (foto: Luiza Rocha/Esp. EM)

A escolha de figurinos para os dias de folia já tem levado alguns foliões à procura das melhores peças. Visitamos algumas lojas de Belo Horizonte em busca de fantasias de carnaval que serão tendência nas ruas este ano e montamos este roteiro com dicas de peças mais procuradas e preços. A escolha de figurinos para os dias de folia já tem levado alguns foliões à procura das melhores peças. Visitamos algumas lojas de Belo Horizonte em busca dee montamos este roteiro com dicas de peças mais procuradas e preços.









No carnaval de 2020, alguns clássicos das fantasias estão de volta, como a dupla anjo e diabo. A personagem de Ingrid Guimarães na novela das 19h da Rede Globo, Bom Sucesso, é uma inspiração para algumas das garotas que querem se vestir de ‘diabinho’.



Ingrid Guimarães inspira fantasia

Personagem de Ingrid Guimarães em novela inspira propaganda de adereços nas lojas de BH (foto: Luiza Rocha/Esp. EM) Com a foto de Silvana Nolasco, a personagem interpretada por Ingrid, colada junto aos arco com chifres, os lojistas apostam na associação com a novela para vender mais.



Arcos com chifres, dos mais simples aos mais enfeitados, vão fazer sucesso nos blocos (foto: Luiza Rocha/Esp. EM) O acessório de cabeça pode ser encontrado a partir de R$ 20. As saias de tutu vermelha e branca, que compõe o resto da fantasia, também custam de R$ 27,60 (a lisa) a R$ 35 (estampada).





Venda de flores de girassol para enfeitar os foliões dos pés à cabeça é tendência desde 2019 (foto: Luiza Rocha/Esp. EM) girassóis foram incorporados ao verão brasileiro, pelo menos no carnaval. A fantasia mais procurada em 2019, segundo os lojistas, volta com tudo para o carnaval de rua de BH em 2020. O kit de saia, top e tiara florida é vendido por R$ 35. Osforam incorporados ao verão brasileiro, pelo menos no carnaval. A fantasia mais procurada em 2019, segundo os lojistas, volta com tudo para o carnaval de rua de BH em 2020. O kit de saia, top e tiara florida é vendido por R$ 35.





Moda praia invade blocos

hot pant foram atualizados e trazidos da moda praia para o carnaval. Muito comuns em piscinas, cachoeiras e mares, as peças tomarão conta também do carnaval de rua de BH.



As hot pants estão entre as peças de fantasia mais procuradas no comércio da capital mineira (foto: Luiza Rocha/Esp. EM) Os modelos de. Muito comuns em piscinas, cachoeiras e mares, as peças tomarão conta também do carnaval de rua de BH.Para isso, os modelos agora trazem mais cor, brilho e lantejoula. Há preços e modelos para todos os gostos e bolsos, mas na maioria das lojas eles podem ser encontrados a partir de R$ 55.

As sereias podem ser personagens da mitologia, mas no carnaval elas ganham vida nas ruas de BH. A fantasia está entre as mais procuradas nas lojas e é composta, na maioria das vezes, por uma parte de cima com conchas e saias em tons de azul.



O que dá charme à fantasia são as maquiagens, onde as guelras são feitas com meia arrastão. As fantasias de sereia dependem da criatividade de cada folião, por isso, os preços mudam de acordo com o que cada um quiser usar.





Monte sua própria fantasia