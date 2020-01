Após sobrevoar cidades atingidas pelas chuvas, Bolsonaro se reúne com prefeitos e autoridades para definir ações

(foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press)

Depois de sobrevoar de helicóptero por cerca de uma hora as áreas afetadas pelas chuvas em Minas Gerais, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) retornou ao Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira. Bolsonaro sobrevoou Raposos, Ibirité, Contagem, Betim, Sabará e BH. No retorno, se reuniu com políticos, ministros e outras autoridades estaduais e municipais para definir ações sobre as chuvas, que atingem fortemente o estado desde a última semana.





Prefeitos de seis cidades mineiras (Alexandre Kalil, Belo Horizonte; Vittório Mediolli, Betim; Alex de Freitas, Contagem; William Parreira, Ibirité; Vitor Penido, Nova Lima; e Wander Borges, Sabará), além do governador Romeu Zema (Novo), participaram do encontro.

Fazem parte da comitiva presidencial os ministros Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Gustavo Canito, (Desenvolvimento Regional), Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), Osmar Terra (Cidadania), Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

Deputados mineiros e representantes de autoridades municipais e estaduais também estiveram presentes no encontro.

As chuvas já provocaram 55 mortes em Minas Gerais desde a última semana. Segundo a Defesa Civil Estadual, mais de 100 municípios de mineiros tiveram situação de emergência decretada em decorrência dos estragos causados pela chuva e pelo mal planejamento urbano.