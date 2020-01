Reflexo das chuvas em Minas Gerais: saiba como ajudar os desabrigados

Donativos na Cruz Vermelha, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 27/01/2020)

Balanço divulgado nesta quinta-feira (30) pelaaponta quetiveram que deixar as suas casas no estado - 44.929e 8.259- em função dosque atingiramnas últimas semanas. Para tentar ao menos amenizar um pouco a dor destas famílias, asegue sendo o melhor remédio. Promovidas por entidades públicas, a campanha #, que arrecadapara as vítimas das, segue a todo vapor.

Em caráter de urgência, autoridades pedem doações de àgua mineral, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, fraldas, cobertores e roupa de cama. As doações podem ser entregues em todo o estado em qualquer unidade dos Bombeiros e da Polícia Militar, sejam unidades da PM, postos fixos de policiamento, bases de segurança comunitárias, quartéis, batalhões ou companhias independentes.

Em Belo Horizonte, as doações também podem ser entregues no Servas, que fica na Avenida Cristóvão Colombo, 683, Bairro Funcionários, ou na sede da Cruz Vemelha, que fica na Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro.

As empresas do grupo Diários Associados também abraçam a campanha oficial de ajuda aos desabrigados e desalojados pelas chuvas em Minas Gerais. Neste momento de dor e sofrimento, a Jornada Solidária, Jornal Estado de Minas, Jornal Aqui, Portal Uai, TV Alterosa, Vrum, Lugar Certo e a agência A4D estão junto com a Polícia Militar no #SOSChuvasMG.

De acordo com o balanço da Defesa Civil, 55 mortes já foram registradas em Minas Gerais em decorrência das tempestades. Outras 65 ficaram feridas por causa das enchentes.

O que doar

» colchões, lençóis, travesseiros, cobertores e roupas de cama

» materiais de limpeza

» materiais de higiene pessoal

» alimento não perecível

» água mineral

Onde doar

» Servas (Avenida Cristóvão Colombo, 683, Funcionários)

» Cruz Vermelha (Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro)

» Unidades do Corpo de Bombeiros

» Batalhões da Polícia Militar

» Jornal Estado de Minas (Avenida Getúlio Vargas, 291, Funcionários)