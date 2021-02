Campanha precisa de mais doações para atender desabrigados das chuvas em MG

A campanha SOS Chuvas MG 2021 é realizada em parceira entre o Governo de Minas Gerais e Serviço Social Autônomo (Servas), conta com o apoioda Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e da Associação Feminina de Assistência Social e Cultura (AFAS).

O projeto também foi fundamental no ano passado para auxiliar as pessoas atingidas pelas chuvas de janeiro que atingiram Minas. "A campanha em 2020 foi muito bem sucedida e não houve nenhum problema, tivemos várias doações grandiosas e conseguimos ajudar muitas famílias desabrigadas’, diz o diretor de Investimento Social do Servas Rodrigo Fernandes ’

Agora, o Servas em parcerias com as demais autoridades, pretende arrecadar doações de alimentos não perecíveis, roupas de cama, mesa e banho, produtos de higiene pessoal e individual.





Presidente do Servas, Aléxia de Paiva Brant faz um apelo a população: "Gostaria de contar novamente com a generosidade dos mineiros. Precisamos diminuir o sofrimento dessas famílias que foram atingidas pelas enchentes e desabamentos. Com toda precaução possível, o Servas está de portas abertas para receber sua solidariedade. Contamos com a ajuda de todos para superar mais essa dificuldade”, afirmou.Em nota o Governo de Minas afirma que "todo o material recebido será destinado às entidades e instituições sociais que estão acolhendo as famílias desabrigadas e/ou desalojadas, pelas enchentes e desabamentos causadas pelo grande volume de chuvas".