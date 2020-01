Defesa Civil de Belo Horizonte divulga alerta de chuva válido até sexta

Foto mostra céu nublado na tarde dessa quarta-feira na capital. Apesar disso, volume de chuva foi menor do que o de terça, quando a cidade sofreu vários danos (foto: Déborah Lima/EM/DA Press)







Já de olho no céu há vários dias, os belo-horizontinos devem continuar atentos nesta quinta-feira. A Defesa Civil da capital divulgou um alerta de chuva válido até a manhã de sexta-feira. Segundo o órgão, a chuva pode vir em forma de pancadas, com volume entre 20 e 40 milímetros, com rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora. O alerta termina às 8h de amanhã.





O volume de chuva registrado nas últimas 24 horas foi bem menor que o de terça-feira, quando as regiões Centro-Sul, Oeste e Barreiro sofreram vários danos por conta de um temporal. Para se ter uma ideia, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, até as 7h20 de hoje o volume de chuva no Barreiro era de 18,1 milímetros, o maior entre as nove regionais da cidade. Já na terça-feira, em pouco mais de duas horas, já havia chovido 136,6 milímetros no Barreiro.









9h49 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de sexta-feira (31). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/cz0TruWY4F — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 30, 2020

Conforme a previsão do tempo, ao longo desta quinta-feira a capital terá céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas. O dia começou com temperaturas mais altas. A mínima foi de 20°C e a máxima deve chegar a 30°C. Com a estiagem, a umidade relativa sofre uma ligeira queda, ficando na casa dos 50% à tarde.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em todo o estado, áreas de instabilidade associadas ao calor e a alta umidade do ar geram nuvens carregadas, favorecendo as pancadas de chuva. Elas podem ser localizadas, de moderada a forte intensidade, principalmente nas regiões Central, Sul e Oeste.











No interior, a previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Campo das Vertentes, Sul e Sudoeste. As regiões Noroeste e Zona da Mata têm previsão de céu nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva, assim como na região metropolitana da capital. No restante do estado, a previsão é de chuvas isoladas.