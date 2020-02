Saiba quais vias de BH continuam interditadas após temporal

Os arredores da Praça Marília de Dirceu, no Bairro de Lourdes, lembravam um cenário de guerra ontem. Hoje, máquinas estão no local para começar o reparo (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)



Dois dias após o temporal que atingiu Belo Horizonte causando diversos danos, ainda há ruas e avenidas interditadas. Os estragos, desta vez, foram mais visíveis nos bairros Lourdes, e São Bento, na Região Centro-Sul, e no Buritis, na Oeste. A fúria incontrolável das águas transformou ruas em rios caudalosos, fez boiar mesas de restaurantes sofisticados, lançou carros sobre as ondas de cor marrom, arrancou placas de asfalto e abriu uma cratera gigantesca na Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste, por onde passa o Ribeirão Arrudas.





Equipes trabalham para fechar cratera aberta na Avenida Tereza Cristina, ao lado do Ribeirão Arrudas



Avenida Tereza Cristina. Já danificada pelos alagamentos do Ribeirão Arrudas no início do mês, a via que liga a capital mineira a Contagem agora tem uma cratera. O buraco se abriu durante o temporal de terça-feira após o Viaduto Amazonas, no sentido Bairro-Centro. A abertura está ao lado do ribeirão, que teve parte a parede destruída.



Às 6h34, a BHTrans informou que sentido bairro – da Amazonas até a Dom João VI – a via está liberada para o tráfego com trânsito lento devido às condições da via. A partir da Dom João VI até a Rua Amanda - trânsito local. Da Rua Amanda até o Anel Rodoviário, interditada. Já sentindo Centro, a autarquia informou que a via está interditada do Anel até a Rua Minas Gás. A partir da Rua Minas Gás até a Rua Monte Branco, liberada para tráfego, porém em condições precárias. A partir da Rua Monte Branco até a Avenida Amazonas, interditada.







Também estão fechadas: BR 356 – sentido BH Shopping/Savassi, a Avenida Prudente de Morais entre Rua Santa Madalena Sófia e Rua Irai, no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul, a Rua São Paulo entre Rua Felipe dos Santos e Rua Gonçalves Dias, no Bairro Lourdes, na mesma região.



A região da Praça Marília de Dirceu foi muito danificada pela enxurrada que arrastou carros e arrancou pedaços de asfalto. Entretanto, a BHTrans informou às 7h54 que está liberada a travessia da Rua Felipe dos Santos com Rua Marília de Dirceu. Uma reparação provisória foi feita no local.



A fúria (e o que fazer agora)



O prefeito Alexandre Kalil pediu paciência. Mas, para a população escaldada por dias seguidos de fortes chuvas, mortes e destruição, está difícil manter a calma, esconder o medo e pensar no amanhã. Belo Horizonte ainda está em choque com os efeitos do temporal da noite de terça-feira.

Diante do cenário de caos extremo, são muitos os desafios em BH: reconstrução de vias públicas, obras de bacias de contenção para frear os córregos que deságuam no Ribeirão Arrudas, redução das áreas de risco geológico e, principalmente, harmonizar a questão ambiental ao crescimento urbano. Especialistas afirmam que a impermeabilização da cidade contribui para os estragos causados pelas enchentes, enquanto a voz de moradores já se levanta para pedir menos asfalto em áreas com calçamento de pedra pé de moleque.

Alguns números ajudam a entender melhor a intensidade da força das águas. De acordo com os meteorologistas, trata-se do janeiro mais chuvoso da história de BH, com registro, até agora, de 932,3 milímetros (mm) ou mais de 10 vezes o que choveu em janeiro de 2019 (88,6mm). No ano passado inteiro, o volume foi de 986mm. Os especialistas informam que, nas últimas décadas, o único volume próximo do que a capital recebeu até agora, neste começo de ano, foi em 1985, com a marca de 850mm. Apenas na Centro-Sul, na noite de terça-feira, choveu 183,4mm, das 19h50 às 22h20.

Para a faxina geral na cidade, a prefeitura dobrou o efetivo de trabalhadores – desde ontem, serão 2,5 mil pessoas se revezando até a madrugada em turnos ininterruptos. E todos os órgãos municipais estão de prontidão, como a Secretaria Municipal de Obras, Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Defesa Civil, BHTrans, Guarda Municipal, Assistência Social e Saúde. O número de máquinas e equipamentos também foi reforçado para 226. Ontem, o prefeito disse que “ninguém esperava o tamanho da catástrofe que aconteceu em BH”, mas, confiante, acrescentou que “estamos acostumados com a guerra”.

Tem razão. Afinal, é líquido e certo que a cidade viveu uma praça de guerra, colocando no front prejuízos, carros à deriva, prédios invadidos pelas águas, avenidas interditadas e gritos de desespero. Certamente, ficará na memória dos belo-horizontinos as cenas de horror da noite de terça-feira, onde até o BH Shopping foi atingido, com desabamento de um teto de gesso, num golpe certeiro da tempestade. Uma advogada que estava no centro de compras, com filho e o marido, descreveu a situação com todas as letras do espanto e, no momento, como se estivesse num beco sem saída.

Já na Praça Marília de Dirceu, em Lourdes, bairro que tem o metro quadrado mais caro da capital, a dona de uma banca de revista resumiu sua história. “Quando cheguei hoje (ontem) cedo estava desse jeito”. O “desse jeito” quer dizer a perda de guloseimas, jornais, revistas, cigarros, máquina de cartão, chip de celular. Maria da Penha estima um prejuízo de R$ 60 mil só da estrutura da banca, sem contar os produtos que vende. Agora, é trabalhar dobrado para reconstruir o que, da noite para o dia, se perdeu.