Colombiano foragido há 26 anos por estupro e assassinato é preso em BH

Preso foi levado para a Nelson Hungria, onde vai aguardar extradição (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







Foi preso na manhã desta terça-feira, após 26 anos de fuga, um colombiano de 57 anos que integrava a difusão vermelha da Interpol. A Polícia Federal (PF) descobriu que ele vinha se escondendo em Belo Horizonte com documentos falsos.









“Há indícios de que, durante todo esse tempo, o preso teria continuado a praticar crimes, usando sua identidade falsa, razão pela qual responde a inquérito policial nesta Superintendência de Polícia Federal em Minas Gerais. Ao ser abordado por Policiais Federais, para cumprimento do mandando judicial de prisão, o homem apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação falsa. Se for condenado no Brasil por esse crime, ele poderá cumprir até cinco anos de reclusão”, informou a Polícia Federal.





O homem foi levado para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, onde deve aguardar extradição para o país vizinho.