Minas Gerais tem um caso suspeito de coronavírus, confirma ministro da Saúde

Segundo o Ministro, a paciente - uma estudante de 22 anos - apresenta sintomas compatíveis com o protocolo da enfermidade. Ela disse que não esteve no mercado de peixes local, não teve contato com nenhuma pessoa doente e não procurou nenhum serviço de saúde chinês. Outras 14 pessoas próximas da paciente estão sendo monitoradas. "É um monitoramento clínico, que acontece por telefone, whatsapp e visitas para ver se há qualquer elevação de temperatura e sinal de sintoma", explicou o Mandetta em entrevista coletiva.Ao, a Secretaria de Estado de Saúde informou, por meio de nota, que a. "Ela será transferida para o hospital Eduardo de Menezes para ser acompanhada. O caso será discutido com o Ministério da Saúde", diz o texto do comunicado.