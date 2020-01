Coronavírus? Jovem que voltou da China é monitorada com sintomas de gripe

Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press (foto: Ela será transferida para o hospital Eduardo de Menezes para ser acompanhada)

Uma, que esteve em viagem à, épela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) com sintomas que podem ser enquadrados como os do coronavírus. Na semana passada, a SES-MG descartou o primeiro caso de coronavírus suspeito. A paciente era uma mulher de 35 anos que veio da China e apresentava sintomas semelhantes.

De acordo com a pasta, a mulher de 22 anos apresenta alguns. Ela está internada desde sexta-feira na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Centro-Sul) de Belo Horizonte."A paciente passa bem, já recebeu atendimento e todas as providências necessárias foram tomadas", informou a secretaria. Ela serápara ser acompanhada.Não foi informado de qual cidade e quando a jovem retornou para a capital mineira."O caso seráe assim que tivermos novas atualizações, iremos informar", acrescentou a nota. Isso porque quando a pasta recebeu a notificação de semana passada, a SES-MG ainda não dispunha do protocolo do Ministério da Saúde, com orientações sobre esses casos."Por medida de precaução, para evitar a disseminação de uma possível nova doença, ainda desconhecida, foi decidido pelo isolamento da paciente, foram coletadas amostras laboratoriais para fazer exames de vírus respiratórios e notificado como caso suspeito", informou a pasta.



Assim, a partir deste protocolo veiculado nessa quinta-feira, o Estado de Minas Gerais irá adotar as recomendações do Ministério da Saúde.

Caso descartado



Em 21 de janeiro, também foi identificada na UPA-Centro Sul uma paciente, brasileira, de 35 anos, proveniente da China – esteve em Shangai – e que desembarcou na caítal mineira em 18 de janeiro, com sintomas respiratórios, compatíveis com doença respiratória viral aguda. Ela foi conduzida rapidamente para o Hospital Eduardo de Menezes para observação cuidadosa em ambiente hospitalar.



A notificação se deu porque a paciente esteve em um evento internacional na China, teve contato com pessoas de diversos locais do mundo, com vários dias de duração e apresentava sintomas respiratórios.

A paciente recebeu alta na tarde de quinta-feira com quadro clínico estável e segue melhorando. A amostra da paciente foi encaminhada para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde foram realizados alguns exames e foi confirmado que a paciente foi acometida pelo rinovírus. O rinovírus humano (HRV) é o mais comum entre os agentes virais associados a infecções no trato respiratório superior.

Em relação aos resultados dos exames processados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), os mesmos ficaram prontos e deram negativo para todas as doenças pesquisadas. A Funed processou nove exames, a saber: Infuenza A e B, Adenovírus, Bocavírus, metapneumovírus, parainfluenza 1, parainfluenza 2, parainfluenza 3 e vírus sincicial respiratório.

O que são os coronavírus:

Os coronavírus são uma grande família de vírus que infectam principalmente animais

Mas podem causar também infecções em seres humanos, com sintomas semelhantes aos resfriados ou gripes leves

Pode levar a complicações respiratórias em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido

As infecções geralmente não são diagnosticadas por serem benignas, e se espera a cura instantânea

São transmitidos entre humanos por via aérea, contato com secreções ou objetos contaminados, principalmente no inverno

Dois coronavírus causaram epidemias graves e possivelmente mortais em humanos

A SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave foi responsável por uma epidemia mundial entre novembro de 2002 e julho de 2003

E a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada pela primeira vez em 2012

Em 2020 um novo coronavírus foi identificado na China

Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar, além de dores no estômago

As duas síndromes tiveram origem em morcegos, na época um animal intermediário

No caso da SARS, a origem foi o gato de algália, consumido por humanos na China. No caso da MERS, um dromedário

Ainda não existem medicamentos ou vacinas para combater esse vírus





Sintomas de infecção por coronavírus

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia





Casos graves

Pneumonia

Síndrome respiratório agudo severo

Insuficiência renal