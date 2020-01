Fiocruz vai divulgar nesta sexta-feira laudo sobre possível caso de coronavírus

Amostras foram enviadas do laboratório da Funed, em Minas, para a Fiocruz, que detém kit específico para analisar o novo microorganismo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Apesar de o Ministério da Saúde não ter reconhecidoem Belo Horizonte, avai emitir nesta sexta-feirasobre a amostra deque esteve nae foi internada comDe acordo com a Fiocruz, que tem opara analisar o novo, a previsão é de emissão de laudo para as autoridades competentes até o final desta sexta-feira (24/1).não considera o caso suspeito porque aponta que a paciente não esteve em região na China com transmissão ativa da doença.Na terça-feira, umadeu entrada na UPA Centro-Sul. Ela chegou no último sábado de Xangai, centro econômico chinês, com sintomas respiratórios, compatíveis com doença viral aguda.A SES-MG informa que a mulher foi conduzida ao Hospital Eduardo de Menezes (HEM), onde ficou em isolamento para observação.“O HEM foi prontamente acionado pelo Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (Cievs-MG e Cievs-BH) e se organizou em poucos minutos para receber a paciente.”