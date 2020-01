Homem mata a esposa a marretadas e se entrega à PM em Nova Serrana

Rua onde a vítima e o suspeito moravam fica no Bairro Francisco Lucas (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um homem de 42 foi preso após procurar a polícia para dizer que havia agredido a esposa, de 40 anos, a marretadas. A mulher foi atacada dentro de casa e morreu. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira em Nova Serrana, Centro-Oeste de Minas Gerais.









Ainda de acordo com a PM, o homem disse que usou cocaína durante a madrugada. Pela situação no local, eles acreditam que o agressor arrombou a porta pela manhã e a mulher tentou se esconder no banheiro, onde foi morta.





A marreta foi apreendida. Após a perícia da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado a uma funerária. A Polícia Militar não divulgou os nomes da mulher e do agressor, que foi preso e levado para uma delegacia de Nova Serrana.