"Só deu tempo de pegar carteira e uma muda de roupa", diz morador de Sabará que teve casa alagada; veja vídeo

Após o transbordamento do Rio das Velhas, muitos moradores de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tiveram que deixar suas casas e vivem momentos de desespero. Há cerca de 800 desalojados, segundo a Prefeitura do Município, e dessas pessoas, 130 estão em abrigos municipais.

(foto: Alexia Corradi/Divulgação)

Jhonatam Marcos, de 29 anos, mora na Rua Santa Efigênia, em Sabará, e relata os estragos que asde quinta-feira (23) e sexta-feira (24) causaram na casa onde mora. “Sabará inteira ficou debaixo d’água, mesmo quem não morava perto do rio foi surpreendido pela água mais tarde”, conta.

O consultor de vendas diz que não houve nenhum tipo de aviso por parte das autoridades e que o volume da água subiu muito rápido: “só deu tempo de pegar a carteira e uma muda de roupa”. O homem perdeu todos móveis e conta que há cerca de 45 cm de lama no quintal da moradia. Segundo ele, a prefeitura municipal está consertando as principais vias, mas a rua onde mora ainda está obstruída. "Não tenho acesso a minha casa, tenho que pular o muro do vizinho para entrar".

(foto: Alexia Corradi/Divulgação)

A Prefeitura de Sabará sustenta que está trabalhando na limpeza das vias, mas que o volume de lama ainda é grande e, por isso, algumas ruas continuam interditadas.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira