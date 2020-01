População ligou, mas Defesa Civil de BH não foi ao Barreiro, onde há 7 soterrados

O prefeito Alexandre Kalil pediu desculpa à população, mas disse que "cada um precisa cuidar da sua casa" (foto: Ramon Lisboa)

Cinco casas desabaram e sete pessoas, de duas famílias, ficaram soterradas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Telefone ficou indisponível

Kalil diz estar envergonhado

Pelo menos cinco casas desabaram na noite de sexta-feira na Vila Bernadete, deixando sete pessoas soterradas. Os corpos foram avistados pelo Corpo de Bombeiros, que não ainda não conseguiu acessar a área. Sete pessoas ainda estão desaparecidas, de duas famílias.

"Estamos diante de um desastre que veio do céu", disse Kalil. "Essa água não veio da incompetência administrativa, ela veio do céu, da maior chuva da história de Belo Horizonte", afirmou.

Somente no Barreiro, choveu 154 milímetros na sexta-feira, de acordo com boletim da Defesa Civil.

O prefeito disse que o telefone da prefeitura ficou indisponível.

Moradores afirmaram que tentaram ligar para a Defesa Civil e Urbel desde a madrugada da sexta-feira, por causa de uma rachadura que estava minando água e lama.

"Ligamos para a Defesa Civil e ninguém atendeu. Quem atendeu foi a Polícia Militar. A Defesa Civil só chegou quando já estava tudo tomado de barro", conta Valdirene Aparecida Diniz, de 49, que perdeu a casa.

Ela disse que foi, pessoalmente, a casa de vizinhos alertar para saírem de suas residências. Segundo os moradores, a PM foi até o local às 12h30 de sexta-feira.

O subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Waldir Figueiredo Vieira, afirmou que a Defesa Civil recebeu um chamado, às 16h30 de ontem, da própria administração municipal, de funcionários da Regional Barreiro. A ocorrência não foi priorizada.

"Não viemos em razão ao acúmulo de chamados e da priorização. Nós tínhamos 500 solicitações e esta", afirmou.

O prefeito foi recebido com gritos por dois moradores, que cobraram agilidade nas buscas. "Estou muito envergonhado e recebo crítica com a mesma tranquilidade que recebo aplauso. Gritaram e gritaram pouco pelo tamanho do desastre que é uma perda dessa", afirmou.

Apesar disso, ele atribui a tragédia às chuvas intensas, associada às construções em encostas.

"É um desastre natural. Ninguém fiquei mais amolado e arrasado do que prefeito. Mas essa não posso jogar no meu colo. Agora quando morre afogado porque não souberam fechar uma rua, eu jogo no meu colo", afirmou Kalil, que ressaltou que cada morador precisa cuidar de sua casa e sair ao menor sinal de risco.