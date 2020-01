Chuva: veja quais as vias interditadas em BH na madrugada deste sábado

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Os estragos do temporal que caiu sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte na noite dessa sexta-feira (24) deixa diversos reflexos estruturais em vias da capital mineira. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, cinco logradouros estão com trânsito bloqueado na madrugada deste sábado (25).





Na Rua Júlia Nunes Guerra, no Bairro Luxemburgo, Zona Centro-Sul da cidade, uma barreira cedeu e obstruiu toda a via. Na mesma região da cidade, na Rua Patagônia, no Sion, pedras caíram e ocupam parte da via nas proximidades da Praça Alaska.





É um deslizamento de terra que causa a interdição do Viaduto Dona Helena Greco, Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, segundo a prefeitura. O problema acontece no sentido bairro.





Uma das vias mais atingidas pela chuva de sexta, a Avenida Cristiano Machado continua alagada há mais de três horas. O problema acontece, principalmente, na altura da Estação São Gabriel, Região Nordeste da capital.





Ali, há o encontro dos córregos Pampulha, Cachoeirinha e Onça, o que, historicamente, causa enchentes na região. A prefeitura chegou a assinar, no ano passado, contrato que garante repasse de R$ 159,3 milhões para intervenções no Cachoeirinha.

Na Avenida Afonso Pena, uma árvore caída em frente ao Palácio das Artes causa a interdição de três faixas no sentido Praça Raul Soares.

Máquinas da Sudecap operam na BR-356 para retirar terra de encosta que deslizou sobre a pista. Trânsito está interditado no local.



Crédito: divulgação/PBH. pic.twitter.com/Lfqns3DpfY — Estado de Minas (@em_com) January 25, 2020





A única rodovia com trânsito impedido em BH é a BR-356, na altura do Bairro Santa Lúcia, novamente no Centro-Sul da cidade. Uma árvore caída no local e um deslizamento de terra complica a vida de quem sai da Avenida Nossa Senhora do Carmo.