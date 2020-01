Deslizamento derruba vários imóveis no Barreiro, em BH

Apenas policiais militares estavam no local na madrugada deste sábado (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Um deslizamento ocorrido na Vila Bernadete, no Barreiro, deixa várias pessoas desaparecidas na noite desta sexta-feira (24) em Belo Horizonte. Até a publicação desta nota, a prefeitura informou que seis barracões desmoronaram a princípio.





SAIBA MAIS 22:32 - 24/01/2020 Três bombeiros ficam soterrados durante resgate na Grande BH

Três bombeiros ficam soterrados durante resgate na Grande BH 22:06 - 24/01/2020 Barranco desce e polícia interdita BR-381, na Grande BH

Barranco desce e polícia interdita BR-381, na Grande BH 21:49 - 24/01/2020 Moradores da Região Oeste temem chuva histórica em Belo Horizonte

No local, apenas policiais militares fazem o cercamento da área. Até por volta das 1h deste sábado, nenhum militar do Corpo de Bombeiros estava no local.