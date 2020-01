PBH realiza mais de 150 atendimentos relacionados à chuva nesta quinta

(foto: Reprodução/Defesa Civil)

No primeiro dia de ações do plano emergencial colocado em prática pela Prefeitura de Belo Horizonte para minimizar os efeitos da chuva na capital, foram realizados 156 atendimentos até as 18h desta quinta-feira (23), conforme nota do Executivo municipal. A Defesa Civil Municipal disponibilizou 111 agentes para o trabalho.

Mais da metade dos atendimentos, 79, aconteceu na Região do Barreiro, enquanto na Região Leste foram registradas três ocorrências, ambas relacionadas a infiltrações em residências.





A maior parte das ocorrências em toda a cidade diz respeito a alagamentos (53), seguindo de enchentes ou inundações (20) e risco de escorregamento ou desabamento (11).





O trabalho envolveu ainda atuação diante do deslizamento de encostas, risco de danificação ou destruição de residências, vistoria de trincas e desabamentos ou destruição de muros.





Além do monitoramento em tempo integral das condições meteorológicas, a Defesa Civil emitiu ao longo do dia alertas de pancadas de chuvas até as 8h desta sexta-feira (24) e alertas geológicos com validade até o domingo (26).





Para receber os alertas da Defesa Civil via SMS, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o 40199 e uma confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo e, em Belo Horizonte, é utilizado por cerca de 190 mil pessoas.





A Defesa Civil recomenda à população especial atenção a sinais de trinca nas paredes, poças de água no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.





O aumento do volume de chuva pode gerar um maior risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. A Defesa Civil pode ser acionada através do número 199.