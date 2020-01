Depois de enxurrada arrasar comércio, Contagem vai mudar feira de local

Enxurrada destrói feira na Avenida Alvarenga Peixoto, no Bairro Amazonas, em Contagem. pic.twitter.com/ZEfCAUTLJd — Estado de Minas (@em_com) January 19, 2020

No último domingo (19), um vídeo com comerciantes da Feira do Bairro Amazonas sendo arrastados pela enxurrada foi amplamente noticiado pela imprensa. Depois dos danos sofridos por eles, a Prefeitura de Contagem decidiu mudar o comércio de local.





Com isso, a feira sairá dano Bairro Amazonas, e passará a ocupar ano Bairro Industrial, também em Contagem. A mudança é temporária, até o fim do período chuvoso, por volta de março.





Segundo o Executivo municipal, a alteração aconteceu por causa da inundação de domingo e da previsão de mais precipitação para os próximos dias. Segundo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), deve chover 250 milímetros até a noite de sábado.





Diante dos problemas causados pela chuva em Contagem, a prefeitura decretou situação de emergência na cidade. O documento já foi acatado pelo governo federal.





O balanço dos danos na cidade é de 200 famílias desalojadas, que foram para casas de vizinhos, parentes e amigos, e outras 10 famílias desabrigadas, sem condições de voltar para casa, que estão alojadas na Escola Municipal Pedro de Alcântara Júnior, no Bairro Jardim Industrial.