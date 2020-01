Minas Gerais pode ter novas tempestades nos próximos dias, alerta Governo Federal

De acordo com o Governo, as recomendações são destinadas a órgãos de proteção e defesa civil estaduais e municipais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) Minas Gerais vive um momento delicado devido às fortes chuvas neste início de ano. Pelo menos 24 cidades já decretaram estado de emergência por conta dos danos, entre elas, Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana. E a apreensão continua: nesta terça-feira (21) o Governo Federal emitiu alerta para novas tempestades que podem alcançar de 150 a 400 milímetros. vive um momento delicado devido às fortes chuvas neste início de ano. Pelo menos 24 cidades já decretaram estado de emergência por conta dos danos, entre elas,, na região metropolitana. E a apreensão continua: nesta terça-feira (21) o Governo Federal emitiu alerta para novas tempestades que podem alcançar de 150 a 400 milímetros.

De acordo com o Governo, as recomendações são destinadas a órgãos de proteção e defesa civil estaduais e municipais e a moradores de áreas de risco nas regiões que poderão ser afetadas. Há a possibilidade de ocorrerem desastres naturais como inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos de terra e corridas de solo.

O alerta foi feito pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); e do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM).