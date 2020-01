Chuva: Contagem também decreta situação de emergência

Reunião contou com a presença de autoridades das esferas municipal, estadual e federal (foto: Divulgação/Prefeitura de Contagem)

Assim como Belo Horizonte fez, a Prefeitura de Contagem decretou situação de emergência diante dos problemas causados pela chuva de domingo. A inundação arrasou a Avenida Tereza Cristina, que passa também pela cidade da Grande BH.

Segundo a prefeitura, o objetivo épara atender as famílias afetadas. A decisão de optar pelo decreto de emergência foi tomada durantedo prefeito Alex de Freitas (PSDB) com outras autoridades da cidade e dos governos do estado e da federação.





Apesar disso, ainda não há definição sobre os valores destinados ao amparo das vítimas.





Assim como o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) disse em entrevista coletiva nesta segunda, o coronel Alexandre Lucas, secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, disse que a chuva de domingo foi um “fenômeno raro, que acontece a cada mil anos”.

Em Contagem, a situação mais grave aconteceu na Vila Barraginha, onde várias pessoas perderam tudo. Na Vila Itaú, cinco pessoas foram içadas pelo cesto do helicóptero do Corpo de Bombeiros (veja vídeo abaixo). Elas foram salvas instantes antes da laje onde estavam desabar.

Outra limitação causada pelas chuvas em Contagem aconteceu na Avenida Alvarenga Peixoto, no Bairro Amazonas. Lá, comerciantes tiveram suas barracas levadas pela enxurrada.

Com Márcia Maria Cruz e Fernanda Borges