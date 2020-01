Após chuvas, prefeitura de BH decreta situação de emergência para Av. Tereza Cristina

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, decretou, na tarde desta segunda-feira (20), situação de emergência para a região da Avenida Tereza Cristina, duramente atingida, segundo ele, “por uma chuva que só ocorre de mil em mil anos”. Na tarde de domingo (19), foi registro o índice pluviométricos de 102 milímetros em apenas 40 minutos – trata-se, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do maior índice desde 2004. O volume de chuvas na capital e demais municípios da região metropolitana, em janeiro, foi de 474,1mm, correspondendo a 47,5% de toda a chuva registrada em BH em 2019 (998,8mm).





O decreto permite que a Prefeitura de Belo Horizonte obtenha recursos do governo federal – em dezembro, foram liberados R$ 5 milhões, lembrou o secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, que está na cidade trabalhando com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) para avaliar o danos causados também no município vizinho de