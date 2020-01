Moradores são resgatados de helicóptero e laje desaba durante resgate em Contagem; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros precisou usar um helicóptero para resgatar moradores que ficaram ilhados em meio à forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte na tarde desse domingo. precisou usar umpara resgatar moradores que ficaram ilhados em meio à forte chuva que atingiu ana tarde desse domingo.





De acordo com a corporação, um bombeiro, um adulto e duas crianças foram resgatados sem ferimentos. Os bombeiros informaram que receberam a chamada por volta das 15h50 de ontem. Um morador informou que o muro da casa caiu e havia risco de desabamento do imóvel.





Bairro Amazonas, onde a força da água destruiu barracas e arrastou mercadorias de feirantes na Avenida Alvarenga Peixoto. Um vídeo mostra os comerciantes desesperados ao ver os produtos serem levados de forma violenta pelas águas. A chuva causou alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de barreiras em diversos pontos da cidade. Um dos locais mais atingidos foi o, onde a força da água destruiu barracas e arrastou mercadorias dena





Diversas casas no Bairro Industrial e Vila Barraginha foram inundadas pela enxurrada. A Estação do Metrô Eldorado, também ficou alagada. Choveu no local aproximadamente 102 milímetros de chuva em duas horas.



Segundo a Defesa Civil Municipal, 203 famílias ficaram desalojadas e cinco desabrigadas. Ao todo, foram registradas 50 ocorrências relacionadas à chuva.



Moradores são resgatados de helicóptero do Corpo de Bombeiros (foto: Reprodução/Youtube)

