Moradores protestam contra transtornos causados pelas chuvas em BH

Protesto fechou parte da Avenida Tereza Cristina (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

José Antônio Teixeira e a esposa Sônia Marly contabilizam os prejuízos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O comerciante João Rodrigues mostra o aparelho refrigerador danificado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Estragos atingiram imóveis comerciais e residenciais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Depois daque atingiuna tarde deste domingo (19), moradores do, na Região Oeste da capital, foram às ruas protestar contra a situação de calamidade que acontece sempre que os temporais chegam à cidade.Na, logo após a chuva que causou transtornos em imóveis residenciais e comerciais, a população ocupou a via paraque foram danificados com a água, como colchões, armários, e outros itens, até mesmo refrigeradores. Os manifestantes também interditaram um trecho do Anel Rodoviário, no cruzamento com a Rua Amanda.De acordo com a Polícia Militar, que compareceu ao local, ao menos 30 pessoas fecharam a avenida com entulhos deixados pela chuva, que foram incendiados. Há relatos de que os policiais precisaram usar balas de borracha contra os manifestantes, mas a PM não confirma essa informação.O porteiro José Antônio Teixeira e a esposa Sônia Marly Vieira foram surpreendidos com a força da chuva, que rapidamente tomou conta da casa onde vivem, na Rua B1, paralela à avenida, a partir das 16h, aproximadamente. "Foi uma tempestade muito forte, uma tromba d'água que tomou conta de tudo", conta josé.Na residência, o prejuízo foi grande. A água estragou geladeiras, sofá, televisão, videocassete, aparelho de DVD, bicicleta, pneus, fogão, guarda-roupa, entre outros. O porteiro lembra que já passou por situações parecidas entre 2009 e 2010. "É muito difícil. Precisamos de obras para melhoria da região. Sempre que chove é um prejuízo, não conseguimos nem dormir, é complicado", diz José, que tem cinco filhos com a esposa. "Aqui na região todo mundo perdeu tudo".O comerciante João Rodrigues mora na avenida Tereza Cristina há 20 anos. É proprietário de um restaurante e, no andar acima, é sua casa. Na chuva deste domingo, conta que a água chegou a quase 1,5 metros de altura no estabelecimento, e não é a primeira vez que isso acontece. Perdeu cinco refrigeradores, cinco cervejeiras, além de boa parte do estoque de mantimentos."Tem gente aqui que ganha um salário mínimo e não tem condição de comprar de novo uma cama, um guarda-roupa. Resolvemos fechar a avenida para perguntar ao prefeito onde ele está. Quero que uma autoridade competente venha conversar conosco, escutar os moradores e ver o que estamos passando", diz.