Chuva em BH: alagamentos no Arrudas têm solução?

O transbordamento das águas doprovoca sempre imagens impactantes , com resgates cinematográficos, cenas lamentáveis e muito revolta. E não é para menos. Difícil achar notícia mais velha do que essa. Imagens dos anos 1970 e 1980 revelam que nesse período houve registro de ao menos sete grandes enchentes nesta região de Belo Horizonte.

Vídeo mostra impressionantes ondas no Arrudas, com temporal em BH

A região na qual está localizada Belo Horizonte tinha quase 700 quilômetros de cursos d’água quando a capital foi projetada. Porém, nos projetos originais da construção da cidade, eles foram ignorados. O mapa hidrográfico atual da cidade mostra um pouco as consequências desse começo desastroso.



No caminho das águas há trechos em leito natural. Canalizados, mas abertos. Canalizados fechados e os canalizados em seção tubular. BH tem ainda outros vários cursos d'água ainda não cadastrados.

A história de Belo Horizonte é de negação da água. Nesse modelo desenvolvimentista urbano, baseado na indústria, na verticalização e no asfalto, a cidade rompeu com suas águas urbanas. Culturalmente, os moradores da cidade sempre enxergaram as águas como local para lançar o lixo. Na opinião de especialistas, só é possível ter um novo Ribeirão Arrudas se os erros do passado forem corrigidos.