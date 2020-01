A Polícia Militar atendeu no fim da tarde deste sábado no Bairro Nazaré, na Região Nordeste de Belo Horizonte, uma ocorrência de briga entre dois homens. Um deles atingiu com uma foice o outro indivíduo, depois de, na semana passada, terem se desentendido.





O autor do crime informou que a agressão foi uma resposta a uma ameaça de morte provocada pela vítima. O fato aconteceu no, no Anel Rodoviário. Ao chegar ao local, os militares foram informados que, do outro lado da via, acontecia uma briga, que um homem estava armado com uma foice e outro apresentava sangramento.Na chegada ao lugar, os policiais perceberam o homem jogando a foice no chão, e ele foi abordado e algemado. Logo após, a vítima apareceu com um corte profundo no pescoço. O homem atingido foi socorrido e levado ao hospital Odilon Behrens.