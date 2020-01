A briga aconteceu na rua Padre Odorico, em frente ao número 38, na Região Centro Sul de BH (foto: Google Street View)

Na noite de ontem (9) um homem de 47 anos bateu a cabeça durante confusão na rua Padre Odorico, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de BH. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a briga teve início a partir de uma buzina de trânsito.

Ainda segundo BO, uma mulhero carro para sair da vaga, quando outro veículo se aproximou para estacionar. Nesse momento, a moça de 27 anos buzinou para evitar umaentre os carros. De acordo com a condutora, o homem que dirigia o carro saiudo veículo após escutar a buzina e a chamou de “sapatão”.

Outro homem, que estava no mesmo carro da mulher, também desceu do veículo para defendê-la. O condutor, então, o xingou de “viadinho” e se aproximou para agredi-lo. Com isso, uma briga entre os homens começou e o que foi ofendido alega que agiu em autodefesa. O atrito só foi interrompido com a intervenção de populares.

O homem acusado do crime de injúria caiu e bateu a cabeça durante o conflito e foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), inconsciente, e encaminhado ao Hospital da Unimed.

*Estagiária sob supervisão