Detento morre dentro de cela após briga com outro interno em Minas

Porta do presídio de Governador Valadares, onde aconteceu o crime (foto: Reprodução/Google Street View)

Um jovem de apenas 20 anos morreu no presídio de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (6). Segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen), a vítima se envolveu em uma briga com outro interno que estava na mesma cela que ela.





João Vitor Fernandes Andrade enfrentava umaquando os agentes penitenciários chegaram à cela, por volta das 17h50 dessa segunda.





De imediato, segundo a secretaria estadual, os funcionários da prisão acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os paramédicos nada puderam fazer além de constatar o óbito.





Ainda segundo a pasta, a Polícia Militar se deslocou à unidade prisional e registrou o boletim de ocorrência. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal de Valadares e depois ficou à disposição dos familiares.





A própria direção do presídio avisou os parentes de João Vitor sobre o fato. Também instaurou uma “investigação preliminar para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido”.