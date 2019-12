Treze detentos fogem de presídio no Serro; militares de BH vão ajudar nas buscas

A fuga ocorreu por volta das 21h. Os detentos furaram o teto da cela e saíram pelo telhado. Para pular o muro dos fundos do presídio, eles usaram uma amarragem de tecidos, que fizeram com as roupas de cama, para conseguirem escalar a parede de concreto.





Uma lista com o nome dos fugitivos foi divulgada pela polícia. São eles: Anderson Cleiton Batista dos Santos, Deivisson Laureano de Souza, Herbeson Pereira Pinto, Hortencio Batista de Oliveira Filho, Jiliard Rodrigues Cordeiro, Julio Cesar Pereira dos Santos, Lucas Alves Ramos, Marcos Junio de Souza Coelho, Robson Borges Ferreira, Sidiney de Macedo Pereira, Talisson Rodrigues de Azevedo, Welington Oliveira da Silva e Welinton Pereira de Almeida.