(foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Sobe para oito o número de mortos em decorrência da chuva em Minas. A última atualização da Defesa Civil, divulgada neste domingo (30), incluiu Gilmara Silva Soares, de 22 anos. A jovem, moradora do Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, foi arrastada pela enxurrada durante o temporal que atingiu a capital no último dia 23. Sobe para oito o número de mortos em decorrência da chuva em Minas. A última atualização da Defesa Civil, divulgada neste domingo (30), incluiu Gilmara Silva Soares, de 22 anos. A jovem, moradora do Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, foi arrastada pela enxurrada durante o temporal que atingiu a capital no último dia 23.









As outras vítimas são Wagner Venâncio dos Santos, 36 anos, e Maria Regina de Deus, de 60 anos, ambos de Sete Lagoas, na Região Central do estado; João Paulo Gonçalves dos Santos, de 29 anos, em Januária, no Norte de Minas; Hilda Leandro de Jesus Silva, 46 anos, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas; Roberto Rodrigues do Vale, de 50 anos, na Zona da Mata; Daniela Carla de Oliveira, de 41 anos, de Sete Lagoas, na Região Central do estado e Gislei Andrade de Oliveira, de 37 anos, morador de Ibirité, na Grande BH.





Ainda conforme o último boletim, até o momento 17 municípios decretaram situação de emergência por causa dos estragos provocados pelas chuvas no estado. Em contrapartida, algumas regiões de Minas têm sofrido com a estiagem. Segundo a Defesa Civil, 40 cidades decretaram situação de emergência por causa da seca.