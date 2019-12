Réveillon da Alterosa prepara show com mais de 150 efeitos para brindar 2020

De oito balsas no espelho d’água da Lagoa da Pampulha partirão os fogos de artifício que vão dar boas-vindas ao novo ano e à nova década no 30º Réveillon da TV Alterosa. As embarcações começam a ser posicionadas hoje, entre a Igreja São Francisco de Assis e o vertedouro. Tradição da virada de ano dos mineiros, o evento concentra milhares de famílias ao redor da orla, para contemplar as cores e luzes que enfeitam o céu sobre a lagoa. A festa começa a partir das 19h de amanhã.

Em 1990 foi dado início, na Praça do Papa, ao réveillon oficial dos mineiros. A partir do segundo ano, o Réveillon da TV Alterosa foi transferido para Lagoa da Pampulha e desde então vem encantando ainda mais os céus da capital mineira, com uma das maiores e mais belas queima de fogos embarcada em lagoa do Brasil.

O público contará com diferentes pontos estratégicos para assistir ao show pirotécnico. Os quatro principais serão o vertedouro, a Praça de Iemanjá, a Casa do Baile e Praça da Igreja São Francisco de Assis. Todos os locais serão providos de reforço de iluminação, banheiros químicos, serviço médico e comercialização de alimentos e bebidas.

A escolha da Lagoa da Pampulha é uma forma de celebrar o ano vivido e dar boas-vindas ao que chega em um dos cartões-postais mais importantes de Belo Horizonte. “Ao longo do ano, nos empenhamos em manter uma relação próxima com os nossos telespectadores e o réveillon é a festa que fecha o calendário da TV, agradecendo ao público pelo apoio e desejando renovações para o ano que se inicia”, reforça Mário Neves, diretor de Comercialização e Marketing dos Diários Associados.

SEGURANÇA A segurança do público, dos moradores da Região da Pampulha e de todas as propriedades do entorno da Lagoa é um fator prioritário na realização do evento, informam os organizadores. As polícias Militar e Civil, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária, a Fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) e a BHTrans trabalharão em conjunto antes, durante e depois da festa pelo bom andamento das comemorações.

Serão 300 banheiros químicos espalhados entre os pontos de visualização, posicionados estrategicamente, e a população ainda terá à disposição postos médicos e UTIs móveis para atendimento. Aos moradores do entorno da lagoa está sendo dirigida uma campanha informativa sobre as alterações de trânsito na região. Equipes foram designadas para visitar e informar sobre o evento, horário e locais onde haverá maior concentração de público e, principalmente, orientar a comunidade sobre mudanças no trânsito nas imediações. Credenciais de veículo e mapas de acesso vão ser disponibilizados para facilitar e garantir o direito de ir e vir. A TV Alterosa se responsabiliza pelo isolamento dos monumentos que constituem patrimônio histórico (Museu de Arte da Pampulha, Casa do Baile e igrejinha) e pela integridade de todo equipamento público.