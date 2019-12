Briga entre cabo e soldado da PM termina em tiro dentro de companhia

Os dois militares se desentenderam dentro de um quartel da PM em Nova Lima (foto: Google Street View / Reprodução)

está apurando aque terminou em tiro dentro de um pelotão da corporação. Os dois homens são lotados na, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O soldado e um cabo se desentenderam durante o serviço e brigaram. Quando os dois se atracaram, houve o disparo de uma arma de fogo. O tiro atingiu o chão e não feriu ninguém. Mesmo assim, os dois precisaram de atendimento médico por outros ferimentos provocados durante a luta corporal.A ocorrência foi registrada na noite de Natal. De acordo com a PM, por volta das 18h30, os dois se desentenderam. O cabo informou à corregedoria que estava de serviço na. Ele deu ordem ao soldado, que estava trabalhando na sala de armamentos, para que desse apoio no serviço.Porém, a ordem não foi acatada. “Diante da recusa, o cabo informou que a atitude do soldado configuraria, razão pela qual o soldado se deslocou até a intendência e se equipou com uma arma de fogo municiada com sete cartuchos, ocasião em que retornou até a Sala de Operações e proferiu ameaças em desfavor do cabo. Durante a luta corporal, ocorreu um disparo de arma de fogo que atingiu o chão de madeira da SOU”, explicou a corporação, por meio de nota.O tiro não atingiu nenhum militar. Segundo a PM, o soldado foi preso em flagrante. “Os militares receberam atendimento médico em razão das lesões provenientes da luta corporal que se envolveram. Compareceram ao local dos fatos a perícia que realizou os trabalhos de praxe. Além da Corregedoria, os fatos foram acompanhados também pelos advogados indicados pelo militar conduzido”, finalizou a PM.