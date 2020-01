Mais um caso: paciente com sintomas da síndrome nefroneural dá entrada em hospital de BH

(foto: Reprodução/Google Street View)

Deu entrada, na noite deste domingo (12), no Hospital Madre Teresa, no Bairro Gutierrez (Região Oeste de BH), mais uma paciente com os sintomas da síndrome nefroneural. Segunda a assessoria de imprensa do hospital, a pessoa é do sexo masculino. A idade não foi informada.





Ainda de acordo com o hospital, o casoao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES).





Não há informações se o paciente ingeriu alguma cerveja da empresa Backer, uma vez que a Polícia Civil encontrou as substâncias químicas monoetilenoglicol e dietilenoglicol em três lotes do rótulo Belorizontina, produzido pela empresa.





O caso ainda não consta na lista oficial de casos suspeitos da Saúde estadual. No último boletim divulgado, a secretaria informou que havia recebido 11 notificações, com uma descartada e 10 sob investigação.

Há, ainda, 10 outros casos que podem entrar na lista de notificações. segundo a Polícia Civil. Com isso, o número de diagnósticos sob suspeita pode até mesmo dobrar.





Um dos suspeitos resultou na morte do bancário Paschoal Demartini Filho, de 55 anos. O genro dele, Luiz Felippe Teles Ribeiro, de 37, enfrenta os mesmos sintomas e está hospitalizado.