Ministério da Agricultura manda recolher todas as marcas da cervejaria Backer

Venda foi suspensa depois de Polícia Civil identificar substância tóxica dietilenoglicol na linha de produção da cervejaria (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A suspeita dese estende àsproduzidas pela cervejaria Backer, além da. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) intimou a empresa a fazer o “recall” dee chopes de todas as marcas produzidas entreA cervejaria conta com. De acordo com o órgão público, aestá suspensa até que seja descartada a possiblidade de contaminação dosO Mapa esclarece que, entretanto,que confirme ade etilenoglicol ou dietilenoglicol, substâncias tóxicas usadas em processos de resfriamento, nas demais marcas da empresa. “Os produtos estão sendo analisados e, caso existam resultados positivos, novas medidas serão adotadas”, informa a nota.Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil (PC) identificou as substâncias tóxicas monoetilenoglicol e dietilenoglicol na linha de produção da cervejaria, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Essas substâncias são usadas na indústria cervejeira na etapa de resfriamento do líquido, para depois haver a fermentação. Elas correm numa espécie de serpentina, na parte externa dos tanques, e não tem contato direto com o líquido.Exames de sangue de pacientes internados com a síndrome nefroneural deram positivo para o dietilenoglicol. Até então, são 11 casos suspeitos, mas a PC afirmou pela manhã que eles podem dobrar. Uma das vítimas morreu.Em coletiva de imprensa na sexta-feira, a diretoria da Backer informou que não usa esse agente químico no seu processo de fabricação, apenas o monoetilenoglicol.Também de acordo com a Backer, os mesmos tanques são usados na produção de todos os rótulos da empresa, sem haver distinção de marcas.BelorizontinaBacker PilsenBacker TrigoBacker Pale AleBacker BrownCapitão SenraPele Vermelha IPABravoBacker Bohemia PilsenBacker Pilsen ExportExterminador de TrigoTrês LobosCorleoneTommy GunDiaboliqueJulietaCabralMedievalBacker ReservaFargoCacau Bomb