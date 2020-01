Sobem para 10 os casos de doença que assusta BH

Polícia Civil esteve na sede da cervejaria Backer, na tarde desta quinta-feira, em Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press)



Subiram para 10 os casos de pessoas com síndrome nefroneural na Grande Belo Horizonte. A informação foi divulgada pela força-tarefa criada para lidar com a situação na tarde desta sexta-feira (10). Antes do comunicado, oito pessoas eram acometidas pela mazela. Uma delas morreu.

Com isso, o tratamento dado pelos hospitais aos pacientes também deve mudar. Portanto, um novo protocolo clínico para intoxicação por dietilenoglicol será divulgado pelas autoridades.

Além disso, a operação afirmou que novos lotes da cerveja Belorizontina, produzida pela Backer, continuam em análise.

O comunicado acontece um dia depois da Polícia Civil e o Ministério Público, por meio do Procon, informarem que o composto orgânico também conhecido como éter de glicol foi encontrado dentro de garrafas da cerveja Belorizontina da Backer.

Em caso de ingestão, a substância causa efeitos compatíveis aos sintomas sentidos pelos sete pacientes internados nos hospitais da capital mineira e sua Região Metropolitana.





Contudo, as autoridades ainda não ligam, necessariamente, a cervejaria aos casos.

A corporação também disse que os consumidores devem entregar as cervejas do rótulo Belorizontina exclusivamente para a vigilância sanitária de BH. Nesta sexta, a Backer chegou a se colocar à disposição para recolher as garrafas.