Segundo a somelier de cerveja Fabiana Arreguy, o dietilenoglicol é uma substância usada para agilizar o resfriamento no processo de produção de cerveja. No entanto, o produto não deveria ter contato com a bebida, uma vez que passa por um cano isolado do tanque.



Profissional esclarece dúvidas dos leitores do Estado de Minas sobre o uso da substância da indústria cervejeira; assita