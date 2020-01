Menino que teve olho atingido por fogos de artifício será indenizado em R$ 70 mil

(foto: Reprodução/PixaBay) menino que teve o olho atingido por estilhaços de fogos de artifício em uma festa junina de um clube em Montes Claros, a 354km de Belo Horizonte, vai receber mais de R$ 70 mil de indenização. O caso aconteceu em 2014, quando o garoto transitava nas dependências do clube e teve o olho direito perfurado, além da córnea e íris atingidas. A decisão foi da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Umque teve oatingido por, a 354km devai receber mais de. O caso aconteceu em 2014, quando o garoto transitava nas dependências do clube e teve o olho direito perfurado, além da córnea e íris atingidas. A decisão foi da









O desembargador Álvares Cabral da Silva, relator do caso, argumentou que a existência de danos morais é inquestionável após o clube não comprovar ter condições adequadas de segurança para evitar o acidente e não atender às ordens dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização. Foi comprovado em tribunal que o local não tinha alvará do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar para realização do evento.





De acordo com Cabral, é evidente a frustração e o abalo sofrido pela criança em razão das consequências do acidente. Devido a isso, o desembargador fixou a indenização por danos morais e estéticos em R$ 30 mil. Foi dado ainda veredito de danos materiais com indenização no valor de R$ 43.434,08.





O desembargador Claret de Moraes e o juiz desembargador convocado Roberto Apolinário de Castro votaram de acordo com a decisão do relator.

*Estagiária sob supervisão