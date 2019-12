Anel Rodoviário atrasa saída para o feriado prolongado em BH

A saída para o feriado prolongado do réveillon é complicada para os motoristas que optaram pelo Anel Rodoviário na manhã desta sexta-feira. Após um problema envolvendo um ônibus, o aumento do número de veículos deixa o trânsito lento na via.













Trecho do Anel Rodoviário próximo ao Bairro Califórnia (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

A situação mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da concessionária Via 040 até a liberação, por volta das 8h15, mas a lentidão ainda demorou para terminar.





Mais tarde, às 9h, o segundo engarrafamento do dia, desta vez nas intercessões com os bairros Betânia, Bonsucesso e a Via do Minério. Devido ao grande fluxo de veículos no sentido Rio, entre eles, carretas e caminhões, surgiram mais pontos de lentidão.



Até o momento, a situação é tranquila nas demais rodovias que passam pela Grande BH.