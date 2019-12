Ônibus com problemas mecânicos provoca congestionamento no Anel Rodoviário

Motoristas que passaram pelo Anel Rodoviário encontraram um grande congestionamento no início da manhã desta sexta-feira na altura do Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a, o problema é causado por um ônibus com problemas mecânicos no sistema de freio. As rodas estão travadas. O veículo parou no local por volta das 6h30 no km 542, sentido Rio de Janeiro. Duas das três faixas foram interditadas.