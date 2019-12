Explosão em siderúrgica deixa feridos em Divinópolis

Três pessoas ficaram gravemente feridas em uma explosão dentro de uma empresa siderúrgica em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira. A empresa fica na BR-494.





Equipes do Samu no local da explosão (foto: Samu Oeste/Divulgação)



Conforme os militares, os solicitantes dão conta que as vítimas tiveram 80% do corpo queimado. Uma delas, com lesões na região dos olhos, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis. As outras duas devem ser levadas de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.



Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. O Estado de Minas tentou entrar em contato com a siderúrgica, mas as ligações não foram atendidas.