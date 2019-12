Vítima de explosão em siderúrgica de Divinópolis morre em BH

(foto: Samu Oeste/Divulgação) uma das vítimas da explosão ocorrida dentro de uma empresa siderúrgica em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas Gerais, na última sexta-feira. A empresa fica na BR-494. Morreu na manhã deste sábado (28), em Belo Horizonte,, Centro-Oeste de Minas Gerais, na última sexta-feira. A empresa fica na BR-494.

SAIBA MAIS 09:31 - 27/12/2019 Explosão em siderúrgica deixa feridos em Divinópolis o paciente se encontrava em estado gravíssimo. Outra vítima segue internada na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital João XXIII em estado grave. De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig),

Segundo informou o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram 80% do corpo queimado. Uma terceira pessoa que estava no local sofreu lesões na região dos olhos e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.