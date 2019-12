Poço artesiano fornecerá água para comunidade afetada por minério em Congonhas

Rejeitos da barragem do Josino afetaram a captação de água utilizada no Bairro Pires (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press) Ferro+ Mineração para atenuar os problemas de uma extravasão da barragem do Josino, de propriedade da empresa, em Congonhas, Região Central de Minas Gerais, na última sexta-feira. Ficou definido que um poço artesiano será construído e fornecerá água aos moradores do Bairro Pires, que tiveram a água afetada pela rejeito mineral. Uma reunião nesta quinta-feira definiu medidas preventivas da mineradorapara atenuar os problemas de uma extravasão da barragem do, de propriedade da empresa, em, na última sexta-feira. Ficou definido que um poço artesiano será construído e fornecerá água aos moradores do, que tiveram a água afetada pela rejeito mineral.









A prefeitura informou que a água emergencial do poço artesiano não será cobrada, já que será de responsabilidade da Ferro Mineração. A compensação deve perdurar por três anos e completamente custeada pela empresa. A ideia é que, depois disso, a nascente já esteja limpa. Já a partir desta quinta-feira, estudos e vistorias serão realizadas na região, também para mensurar o dano ambiental no local.





Desde o problema com a barragem na última sexta, a comunidade de aproximadamente dois mil habitantes está sendo abastecida via caminhões pipa e galões de água, mas com distribuição aleatória e pouco informativa. Depois do problema, a captação de água foi cortada, e a orientação da prefeitura é não ingerir qualquer líquido das torneiras por precaução.





O tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador adjunto da Defesa Civil, explicou o que aconteceu para a barragem extravasar na última sexta, após forte chuva na cidade. “Houve um carreamento de material, tanto barro quanto minério, para uma nascente, e isso fez com que a água mudasse de tonalidade. Imediatamente, foi suspensa a captação de água, para não ter uma leitura dessa qualidade, e a empresa responsável está entregando a água por caminhão pipa e água potável”.





Na noite do último domingo, a Agência Nacional de Mineração (ANM) emitiu um comunicado informando que a barragem havia transbordado, o que gerou tensão no local. Na última segunda-feira, a Defesa Civil esteve no local juntamente da ANM e outros órgãos e reafirmaram a segurança da estrutura, que não transbordou e não se rompeu.





A barragem do Josino foi construída pelo método a jusante e tem 9 metros de altura e 16,6 metros cúbicos. Na Política Nacional de Segurança de Barragens, ela é classificada com a categoria de risco baixa e dano potencial associado médio. A ANM enviou, em setembro deste ano, a declaração de condição de estabilidade e, segundo extrato de inspeção divulgado em 5 de dezembro, a barragem não tinha anomalias.