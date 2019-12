Confira como fica o tempo na véspera do Natal em Minas

Dia amanheceu nublado em Belo Horizonte nesta terça (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press)

Céu nublado, pancadas de chuva e até trovoadas isoladas: essa é a previsão do tempo para a Grande BH nesta terça-feira (24), véspera do Natal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na Região Metropolitana de Belo Horizonte deve variar entre 16°C e 26°C, uma amplitude térmica de 10°C. A umidade relativa do ar deve ser de 59%.

A Defesa Civil da capital expediu, inclusive, alerta para pancadas de chuva na cidade. O aviso vai até as 8h desta quarta (25) e as rajadas de vento devem alcançar 50 quilômetros por hora.





Nas outras regiões de Minas Gerais, a previsão do tempo segue parecida com a da Grande BH. Segundo o Inmet, as chuvas devem ficar entrenos territórios do Triângulo Mineiro, Centro-Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Zona da Mata, Noroeste e Central.





Nas regiões Norte e nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, as chuvas devem girar em torno de 50 milímetros por dia. Devem ocorrer chuvas fortes de 20 ou 30 mm/h.





A instabilidade, segundo o Inmet, se deve a passagem de um “sistema frontal pelo oceano e o estabelecimento do canal de umidade da Amazônia” em direção à Região Sudeste. Por isso, chuvas podem acontecer em qualquer hora.





Apesar de a temperatura estar em declínio no estado como um todo, em cidades da Região Norte os termômetros podem alcançar até mesmo 35°C.