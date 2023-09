Dupla cria produtos temáticos que valorizam as belezas e riquezas de BH

685

Amigos e sócios, Guilherme Pertence e Felipe Martins são apaixonados pela cidade e mostram que ela tem muito a oferecer (foto: Samuel Mendes/Divulgação) Já pensou em ser turista em Belo Horizonte? A pergunta é um convite para quem vem de fora, mas também instiga os próprios belo-horizontinos a conhecer de verdade o lugar onde moram. Com um trabalho que abre os olhos do público para as belezas e riquezas da cidade, a marca Made in Beagá vem ampliando seu alcance. Além da loja no Mercado Novo, agora vende seus produtos temáticos no Aeroporto Internacional, em Confins, e projeta ser um centro de referência da cultura de BH.

Os amigos e sócios são belo-horizontinos apaixonados pela cidade. Arquiteto e designer de produto, Felipe passou a enxergar BH de outra forma quando entrou no curso de arquitetura. No caso de Guilherme, administrador que trabalhava em banco, foi uma temporada de estudos nos Estados Unidos que despertou nele um olhar de mais amor e admiração pela cidade.

“Como a maioria das pessoas, o nosso olhar era mais amoroso para o que tinha lá fora e BH passava despercebida, apesar das riquezas. Era pouco explorada e valorizada. Mas nós dois tínhamos um carinho enorme pela cidade e isso nos fazia questionadores do seu potencial”, comenta Guilherme. Nas conversas, os amigos costumavam mapear lugares inexplorados e pensar o que poderiam fazer para valorizar mais a cidade.

Com nome que homenageia a lendária Hilda Furacão, a capivara Hilda é um hit que encanta crianças e adultos (foto: Samuel Mendes/Divulgação)



“Nós nos olhamos com aquela cara de interrogação, não tínhamos muita indicação. Isso nos deixou incomodados e ficou martelando na nossa cabeça: como não sabemos falar da nossa cidade?”, relembra Guilherme. Sem nem imaginar, duas francesas impulsionaram a criação da marca. Felipe e Guilherme se viram em uma saia justa quando foram abordados pelas turistas em um festival de jazz na Savassi. Elas queriam saber sobre os atrativos de BH e o que poderiam levar de lembrança da cidade.“Nós nos olhamos com aquela cara de interrogação, não tínhamos muita indicação. Isso nos deixou incomodados e ficou martelando na nossa cabeça: como não sabemos falar da nossa cidade?”, relembra Guilherme.

Esse episódio reforçou que era preciso pensar em um negócio que valorizasse BH e sua cultura. Inicialmente, seria um blog, mas logo eles perceberam que o que faltavam mesmo eram produtos que contassem histórias sobre a cidade. Ficou definido que todos os itens teriam escrito “made in Beagá”, em inglês mesmo, como se vê nas etiquetas, num passo para colocar BH no mapa do mundo, e a assinatura acabou virando o nome da marca.

O trabalho começou pelas camisetas. Não fazia sentido para eles usar estampas de surfe em BH se nunca tinham subido em uma prancha. Por isso, as peças já mostravam um jeito divertido de valorizar o que é nosso, como dizer que “aqui é copo lagoinha” e desenhar o índio da fachada do Edifício Acaiaca, no Centro, com um feixe de laser saindo dos seus olhos.

Para criar o mix de produtos, que cresceu exponencialmente, eles se jogaram em uma investigação. Fizeram pesquisas em livros e sites, visitaram lugares, conversaram com pessoas e a ficha foi caindo de que conheciam pouco a cidade. Mas que bom que tinha tanto para ser descoberto.

Em quatro anos, o negócio deixou de ser apenas loja virtual para abrir as portas no Mercado Novo (foto: Samuel Mendes/Divulgação) “Gosto de falar que colecionamos referências da cidade, arquitetônicas, lendas urbanas, costumes, fauna, flora, gastronomia e isso está longe de se esgotar. Nesses sete anos, a marca vem amadurecendo e reunindo cada vez mais conteúdo relacionado a BH”, aponta Felipe.

Não estava nos planos criar mais do mesmo. Eles queriam mostrar um trabalho autoral, que tivesse significado e fugisse do óbvio. Para isso, contam com a parceria de artistas locais, entre designers, ilustradores e fotógrafos. “Entendemos que o mais legal é somar forças, ter traços, visões e propostas diferentes. Assim, valorizamos a mão de obra daqui e fomentamos a economia local”, comenta Felipe.

A loja reúne uma infinidade de objetos decorativos e utilitários. Somando todas as variações, são mais de mil. Você pode decorar a sua casa com uma foto do coreto da Praça da Liberdade ou uma ilustração do Edifício JK.



Outra opção são imãs com nomes de bairros e pontos de interesse da cidade, os campeões de vendas. “Esses produtos fazem muito sucesso. As pessoas têm orgulho de mostrar os bairros onde já moraram ou os lugares que mais gostam e colecionam”, destaca Felipe.





A escultura de madeira exalta as curvas da Igrejinha da Pampulha (foto: Made in Beagá/Divulgação) Os pontos turísticos estão representados de várias formas. Desde a escultura de madeira com as curvas da Igreja da Pampulha e o prato de porcelana com o Mineirão até o desenho da Praça do Papa na xícara de cerâmica e o caderno com os cobogós do Mercado Novo.

Vale destacar a coleção “A incrível Belo Horizonte”, que transforma a cidade em um parque de diversões. A Lagoa da Pampulha vira um parque aquático; dois ônibus azuis formam um camicase; embaixo do Viaduto Santa Tereza corre o rio lento; o brinquedo gira-gira tem copo lagoinha no lugar da xícara e o Pirulito da Praça Sete é uma torre de queda.

“Trazemos um olhar lúdico e de novas possibilidades para os símbolos de BH. Refizemos até o brasão da cidade para ficar mais divertido”, aponta Guilherme. Os desenhos estampam camisetas, cadernos, sacolas, cangas e quadros.





A mais nova coleção, “Músicas de BH”, traz ilustrações com referências de quatro músicas que falam da cidade. São elas Belo Horizonte (Das Quebradas), Paisagem da janela (Clube da Esquina), Tão seu (Skank) e Lindo lago do amor (Gonzaguinha), que não é mineiro, mas se inspirou na Lagoa da Pampulha. Cadernos, canecas, almofadas e sacolas fazem parte dessa coleção.





Os imãs com nomes de bairros e pontos de interesse da cidade são os campeões de vendas (foto: Made in Beagá/Divulgação) A marca brinca com o nosso “mineirês” com placas que exibem expressões como “arreda” e “nuuh!”. Tem também a colher de pau com o escrito “pro cê mexê”.

Muitos produtos dão o devido valor aos sabores de BH. Na linha de imãs “Polêmicas verdadeiras”, frases que os belo-horizontinos se orgulham em dizer, como “pão de queijo é melhor que croissant” e “cachaça é melhor que whisky”. Doces icônicos da cidade, entre eles o creme de maisena do Café Nice e o milk-shake do Xodó, ilustram um caderno de receitas. Ainda tem o sabonete com aroma de jabuticaba.

Para comer, eles oferecem biscoito de polvilho banhado no chocolate meio amargo, a tradicional bala de maçã da Lalka e o molho de pimenta Capeta do Vilarinho, que se refere uma antiga lenda urbana.





Dois personagens são hits na loja. A capivara Hilda surgiu logo no início. “Na época, tinha aquela polêmica das capivaras na Lagoa da Pampulha por conta do carrapato, todo mundo querendo exterminá-las, e a gente criou um personagem fofo”, conta Felipe, destacando que o nome, escolhido pelo público, homenageia a lendária Hilda Furacão. Depois se juntou a ela o pão de queijo Afonso.





Feito em tecido, o pão de queijo Afonso pode ter expressão sonolenta, saltitante ou meditativa (foto: Made in Beagá/Divulgação) No início, poucos acreditavam na ideia. “Ouvíamos muito: quem vai comprar isso? BH não tem turista e o belo-horizontino não valoriza a cidade. Mas acreditamos que conseguiríamos despertar esse amor em outras pessoas e descobrimos muitos amantes da cidade, só estavam perdidos por aí”, diz Guilherme. Em geral, o público se divide entre turistas, moradores que se orgulham da cidade e ex-moradores que sentem saudades de BH.

Isso fez com que o negócio se expandisse rapidamente. Em quatro anos, o Made in Beagá deixou de ser apenas uma loja virtual para abrir as portas no Mercado Novo. Agora Felipe e Guilherme conseguiram realizar o sonho de ter um ponto de vendas no aeroporto internacional.



Inaugurado há dois meses, o quiosque fica na área de embarque. Com essa expansão, reforçam o desejo de ser, além de loja, um centro de referência da cultura de BH, que pode promover atividades como exposições e oficinas.

“Os produtos que comercializamos não têm por si só o poder de mudar a cidade, mas carregam informações que são capazes, sim, de mudar a cidade. O nosso desejo é que, através deles, as pessoas olhem para o potencial de BH, reconheçam o seu valor e sintam orgulho de morar aqui”, comenta Felipe.



Nas lojas, as pessoas enxergam a Igreja da Pampulha ao lado do Viaduto Santa Tereza e do Mercado Central, o que facilita a compreensão de que a cidade tem muito a oferecer.

Serviço

Made in Beagá ( @madeinbeaga

>> Mercado Novo

Avenida Olegário Maciel, 742 - loja 2117 - corredor F2, Centro





>> Aeroporto Internacional de Belo Horizonte

Rodovia MG-10, km 9 - área de embarque, Confins