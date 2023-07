Vans apresenta no Brasil a coleção Lizzie x Vila Sésamo

685

Além dos tênis, a coleção Lizzie x Vila Sésamo inclui também camisetas (foto: Divulgação)

A Vans, em colaboração com a Vila Sésamo, trará ao Brasil um novo modelo de tênis que promete despertar a nostalgia nos fãs de skate mais antigos. A coleção Lizzie x Vila Sésamo será lançada nesta quinta-feira (13), e apresenta no modelo The Lizzie, bordados dos emblemáticos personagens do clássico programa de TV americano, como Elmo, Garibaldo e Come-come.



O tênis, em tons pastel de Marshmallow, exibe um forro ao redor do tornozelo e cadarços felpudos. Um pingente peludo em formato de 'L', inspirado no alfabeto do programa, é outro destaque da peça. O preço da versão é R$ 699,99.

Outra variação, em cores vibrantes e numeração infantil, com lace e sola verde, tem preço sugerido de R$ 499,99.O modelo The Lizzie, lançado em 2022, foi o primeiro da Vans a ser projetado por uma mulher, a prestigiada skatista Lizzie Armanto. O espírito de inclusão e inspiração da carreira de Lizzie e do programa de TV de 1969, criado pela NET (atual PBS), é evidenciado no design do tênis.O sneaker apresenta uma construção vulcanizada com bordas da sola ligeiramente arredondadas para uma sensação imediata de conexão com o skate. A palmilha EcoCush proporciona conforto e amortecimento, enquanto uma biqueira e reforços Duracap em áreas de desgaste intensivo aumentam a durabilidade do tênis.

A coleção Lizzie x Vila Sésamo inclui também as camisetas BF Lizzie x Vila Sésamo em Asphalt (R$ 249,99) e Little Lizzie x Vila Sésamo Crew em Marshmallow (R$ 229,99). Este lançamento do dia 13 é o primeiro de três planejados. Uma nova coleção com itens inéditos será lançada no Brasil em 9 de agosto, com uma terceira data ainda a ser anunciada.