Comercial do Itaú abre o ano pedindo mais respeito para mudar o mundo

Depois que conquistar o prêmio de Melhor Comercial do Brasil, do SBT, Fernanda Montenegro e Alice ganham reforços no novo comercial do Itaú (foto: Itaú/Montagem/Divulgação)



O novo ano começa com um pedido enfático: "Mais respeito". O clamor chega na mensagem comercial do Itaú, lançado na última semana de 2022. Um apelo motivado pelo duro ano que ficou para trás, mas que deixou arestas ainda a serem aparadas. O ano de 2022 foi desafiador. Crise sanitária da Covid-19 preocupando a nação, guerra da Rússia contra a Ucrânia, que provocou a crise de energia global e acelerou o custo de vida no planeta. Em seguida, o país quase se incendiar com a disputa política que polarizou temas como mudança climática, controle de armas, saúde, liberdade de expressão, entre outros, fechamos o ano com uma Copa do Mundo atípica e com eliminação precoce da Seleção Brasileira. Portanto, assuntos diversos que geraram temas melindrosos para as marcas e os publicitários expressarem aos consumidores.

Mas assim como a propaganda do Itaú, outras marcas mostram engajamento ao desejar que 2023 seja um ano melhor, de crescimento, de realizações, de paz. O novo filme do banco – "Respeito por todo mundo muda o mundo" – foi criado pela agência Africa e tem a consagrada atriz Fernanda Montenegro e a menina revelação Alice. Elas foram, em 2022, protagonistas do Melhor Comercial do Brasil, prêmio promovido pelo SBT/Alterosa.





CONEXÃO Agora, nesta nova versão do comercial, a dupla ganhou a companhia do cantor João Gomes, do apresentador Marcos Mion e seu filho Romeo, e da cantora Ludmilla. Valores como humanidade e bondade são ressaltados no comercial. De acordo com Eduardo Tracanella, diretor de marketing do Itaú Unibanco, a escolha do elenco reflete as diferenças da sociedade, ao mesmo tempo em que expressa o desejo por um 2023 com mais respeito e acolhimento. "Para a construção da nossa mensagem de final de ano, procuramos nos conectar com os desejos da sociedade de uma maneira ampla. Dessa forma, a mensagem deixa de ser do banco e passa a ser das pessoas", disse em comunicado à imprensa.





MELHOR COMERCIAL Consolidado no mercado, o prêmio O Melhor Comercial do Brasil, do SBT/Alterosa, se destaca pelo criterioso processo de votação e apuração em todas as etapas do prêmio. Inicialmente, é realizada uma eleição prévia pela comissão interna, composta por jornalistas, executivos da área de marketing e negócios do SBT, que analisam todos os filmes veiculados nacionalmente na emissora no ano anterior. Em uma segunda fase, a lista de filmes finalistas passa pelo crivo do júri de mercado, por meio de uma votação on-line, que resulta em uma shortlist dos 10 melhores comerciais.





MELHORES CAMPANHAS O comercial do Itaú já entra, portanto, como forte candidato ao prêmio do SBT em 2023, que seria um tricampeonato para a marca, caso saia vencedora. (Veja em https://www.youtube.com/watch?v=UCxSq2I4Ets&t=4s.) Porém, 2022 foi um ano de fortes e marcantes propagandas. Destacamos as cinco primeiras campanhas, selecionadas pelo grupo Meio&Mensagem, em seu tradicional ranking anual: 1º lugar: "#BugKing", do Burger King, com criação da agência David; 2º: "Desendivida", do Santander, criada pela agência Suno United Creators; 3º:

"Los Santos +3°C", do Greenpeace, feita pela agência VMLY&R; 4º: "Cara de azia", criada pela agência Publicis para Eno; 5º: "Under Pressure", campanha internacional de Baby Dove criada pela agência brasileira Dark Kitchen Creatives. Para assistir aos 10 melhores filmes das campanhas acesse https://www.youtube.com/watch?v=BVUDlwjnHUQ&ab_channel=Meio&Mensagem.;