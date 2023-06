Internet comemora estreia de Pharrell Williams na Louis Vuitton

685

Com uma plateia recheada de personalidades negras, Pharrell Williams fez sua estreia na Louis Vuiton (foto: Redes sociais)

O cantor Pharrell Williams fez sua estreia no mundo da moda nessa terça-feira (20/6). Em desfile perto do Rio Sena, em Paris, na França, o rapper apresentou sua primeira coleção como diretor criativo da grife Louis Vuitton. Ele assumiu o cargo após a morte de Virgil Abloh, que exerceu a posição de março de 2018 até morrer em novembro de 2021.

Moda é muuuito mais do que roupa. E Pharrell Williams reforçou isso hoje no primeiro desfile dele como diretor criativo da Louis Vuitton %uD83D%uDDA4 pic.twitter.com/Gp5tr5hn0H %u2014 Anna Flávia Nunes (@annafnunes) June 21, 2023

Com uma plateia com grandes celebridades, o desfile contou com peças com estampas vibrantes e jaquetas reluzentes ao som de música ao vivo. Reforçando o posicionamento da marca na cultura popular, a nova coleção demonstrou a proposta da Louis Vuitton de integrar o estilo urbano ao luxo. As novas peças foram muito elogiadas pelos internautas, que destacaram a originalidade das obras.

Mas, nas redes sociais, o que chamou mesmo a atenção foi a presença dos famosos. Beyoncé e Jay-Z são as presenças mais citadas. Além de conferir os looks de perto, o marido de Queen B soltou a voz com Pharrell, fazendo todos os convidados aplaudirem de pé. Ao final do desfile, o anfitrião parou em frente ao casal Carter para agradecer a presença de todos.

Beyoncé e Jay-Z também foram flagrados em uma conversa amigável com a atriz Zendaya. Outro casal que roubou a cena foi Rihanna e Asap Rocky. Com roupas combinando, os dois trouxeram de volta dos anos 2000 a tendência do look em jeans.

Outras personalidades negras que pararam a internet foram Kim Kardashian, Tyler the creator, Willow e Jaden Smith. Lewis Hamilton também estava na plateia, mas sem Shakira, apontada como sua affair.

Representando a América Latina, J Balvin, Maluma e Anitta. A brasileira foi destaque em diversas páginas de moda, como a Page Six e a Globe Live Media. “Os latinos deixaram bem claro que o sangue deles é quente, assim como o corpo. Claro que a Anitta, fiel amante das casas de grife, chamou a atenção novamente”, resenhou a última publicação. Claro que a repercussão foi comemorada pelos fãs da Poderosa.

MEUS PAIS: Rihanna e A$AP Rocky no desfile de moda masculina primavera-verão 2024 da Louis Vuitton.



pic.twitter.com/XRU3aHMmUJ %u2014 Rihanna Online (@RihannaOnlineBR) June 20, 2023

Anitta e Maluma no desfile da Louis Vuitton em Paris. %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 #LVMenSS24 pic.twitter.com/zkmy7RXCJI %u2014 Anitta Daily | Fan Account (@AnittaDailys) June 21, 2023

Beyoncé, Jay-Z, Zendaya e Bernard Arnault no desfile da coleção masculina de primavera Louis Vuitton 2024 em Paris, França. %uD83D%uDCF8 pic.twitter.com/M8krUxvLGo %u2014 Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) June 21, 2023

"Os latinos deixaram bem claro que o sangue deles é quente, assim como o corpo. Claro que a Anitta, fiel amante das casas de grife, chamou a atenção novamente."



%u2014 Globe Live Media sobre a presença de Anitta no desfile da Louis Vuitton. pic.twitter.com/fg6ERfYvrn %u2014 Favela Anitta | Fan Account (@FavelaAnitta) June 21, 2023

#INSTA %u2022 ELLE Taiwan com Jackson.



"Jackson Wang apareceu no Desfile de Moda Masculina Louis Vuitton e gritou na festa pós-show; "Sinto tanta falta de Taipei!"

Secretamente compartilhou conosco a comida que mais sente falta...."#JacksonWangParisFW_LV#JacksonWangLouisVuitton pic.twitter.com/sc0klV7SYQ %u2014 Jackson Wang Daily (@JacksonDaily005) June 21, 2023

JUNTINHAS! Beyoncé e Zendaya se encontrando durante o desfile da Louis Vuitton em Paris %uD83D%uDDA4 pic.twitter.com/OqKQCVCfEy %u2014 Africanize (@africanize_) June 20, 2023

Relação com Paulo Coelho

Outro ponto lembrado pelos internautas é que, se não fosse um brasileiro, Pharrell não teria seguido a carreira artística. Isso porque, o músico revelou em uma entrevista em 2014 que o livro ‘O alquimista’, de Paulo Coelho, mudou sua vida.

“Todos deveriam ler ‘O alquimista’ de Paulo Coelho. Você não tem ideia do que é capaz… leia e descubra”, recomendou Pharrell em 2014. Em entrevista à Oprah, ele disse que foi depois que leu o livro que definiu que seguiria a carreira artística.