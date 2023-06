Microscopic Handbag: miniatura da bolsa Louis Vuitton será leiloada

677

Nas redes sociais, o coletivo de arte destacou o aspecto inovador da peça (foto: Reprodução / Instagram) No dia 19 de junho, uma versão em miniatura da famosa bolsa OnTheGo, da grife Louis Vuitton, será leiloada pelo grupo de arte MSCHF. Este coletivo é conhecido por suas criações artísticas peculiares, como as Big Red Boots, botas emborrachadas que chamaram a atenção na Semana de Moda de Nova York em abril deste ano.









Leia: Pharrell Williams vira diretor criativo da Louis Vuitton De acordo com informações do jornal "The New York Times", a Microscopic Handbag mede apenas 657 por 222 por 700 micrômetros, menor que um grão de sal marinho. A bolsa será vendida em um estojo de gel selado, pré-montado sob um microscópio com visor digital, já que seus detalhes não são visíveis a olho nu. A miniatura é de cor verde fluorescente e pode passar pelo buraco de uma agulha.





O logotipo da Louis Vuitton e as alças da bolsa só podem ser vistos quando a peça é ampliada. Kevin Wiesner, diretor de criação da MSCHF, explicou que a ideia por trás desta criação é transformar a essência do acessório em um símbolo da marca. Em suas palavras, trata-se da “palavra final na miniaturização de bolsas”.





Nas redes sociais, o coletivo de arte destacou o aspecto inovador da peça, ressaltando que quanto menor um objeto funcional, como uma bolsa, mais abstrato se torna seu status até se tornar apenas um indicativo da marca.





A Microscopic Handbag foi produzida a partir de resina através de um processo chamado polimerização de dois fótons, que é uma forma de impressão 3D para objetos microscópicos.





Wiesner revelou que não pediu permissão da Louis Vuitton para replicar o design da bolsa. A MSCHF já enfrentou processos judiciais devido a esse tipo de comportamento, como o caso envolvendo a Nike e o modelo Satan Shoes, inspirado no Air Max 97. Atualmente, o coletivo também enfrenta um processo da marca Vans. Segundo o "The New York Times", a paródia e a controvérsia são características comuns dos trabalhos da MSCHF, que buscam comentar os excessos da cultura de consumo.