Coleção acerta em cheio com peças elegantes e sofisticadas

Há alguns anos que vemos várias marcas lançando coleções em parceria com celebridades – a maioria delas apenas para ganhar mídia espontânea –, ou mesmo com outros estilistas de renome ou marcas famosas. Recebemos, semana passada, um material que chamou a atenção e com certeza merece destaque: a Le Lis convidou a marca carioca BDLN para criarem, juntas, uma coleção cápsula. Penso que nem elas mesmas imaginaram o resultado seria tão positivo. Merecem aplausos.





A marca BDLN, dos cariocas Betina de Luca e Leo Neves, ganhou notoriedade como sinônimo de moda artesanal, feita com apuro e autenticidade e traduzida em peças livres de tendência, tempo ou destino final. Convidada pelas diretoras de estilo da Le Lis, Kim Tranchesi e Renata Keller, a dupla criou uma coleção exclusiva para a grife que traduz sua visão de brasilidade e arte. A coleção conseguiu unir o DNA das duas marcas com um estilo versátil e atemporal.

“Adoramos o convite porque acreditamos que a cliente Le Lis tem tudo a ver com nosso universo e vai entender este diálogo criativo como algo legítimo e coerente”, diz Betina de Luca. “Desde o início, já podíamos visualizar as peças que estávamos criando sendo expostas nas lojas da Le Lis”, diz Leo Neves.





A coleção Le Lis + BDLN, que começou a ser planejada há oito meses, foi inspirada no Brasil, do sertão ao mar. Nas estampas exclusivas, é possível encontrar animais marinhos, estrelas, cactos, vegetação e casario tradicional, que, sem nunca resvalar no caricatural, trazem um estilo ‘tropical chique’, sem perder a sofisticação que é marca registrada da Le Lis. Destaque para a camiseta que une mão de Fátima e elementos espirituais, mostrando o universo místico que é outra forte característica da dupla.





Nas cores, sobressaem o preto e branco – assinatura da BDLN –, um azul intenso que remete ao céu e ao mar, tons terrosos e alaranjados, que evocam o sertão, e o verde que traduz as matas brasileiras. Os shapes são fluidos, e feitos de forma a cair bem desde um manequim PP a um GG. “Adoramos que nossas criações vistam tanto uma menina PP quanto uma senhora tamanho G. Queremos acolher todos os corpos em peças versáteis, que vão da feira ao baile”, diz Betina. Os tecidos também refletem a preferência da dupla da BDLN: seda, linho e algodão.





“Sabíamos que Betina e Leo trariam uma visão contemporânea e descolada que tem tudo a ver com a mulher Le Lis”, conta Kim Tranchesi. “Nossa cliente busca peças para diferentes momentos de seu dia e acredito que essa coleção em parceria com a BDLN será um grande sucesso”, diz Renata Keller. “As peças são a perfeita tradução do DNA das duas marcas”, arremata Janaina Machado, Head da Le Lelis.





A cápsula traz ainda bijus de desenho abstrato, com bolas coloridas de latão banhado a ouro e conchas remetendo ao fundo do mar. Brincos, colares e pulseiras completam o look de uma coleção estilosa, que traz a alma tropical brasileira de forma nada literal.