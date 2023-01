Grife polemiza na França com vestidos que simulam cabeças de animais

As peças foram desenhadas pelo estilista norte-americano Daniel Roseberry, que representam luxúria, orgulho e avareza, conforme a Schiaparelli em publicação no Instagram. (foto: Reprodução Getty Images )

A marca italiana Schiaparelli dividiu as redes sociais, nesta segunda-feira (23/1), ao usar cabeças de animais ultra-realistas nas peças de roupas. O desfile aconteceu em Paris para a semana de moda de alta costura, um dos maiores eventos do ramo.

De um lado, a grife foi acusada de “glamourizar o maltrato a animais” com as peças de roupa. "Mesmo sendo fake, isso meio que incentiva a caça. Não acho legal não. Acho bem bizarro na verdade",



"Eu gosto da Schiaparelli. Porém, essa coleção com cabeça de animal achei bizarra não gostei muito não", disse outro perfil. "Fiquei apavorada".

A Couture começou c polêmica no desfile de Schiaparelli. Inferno Couture teve cabeças de lobos, leopardos e leões mostrando avareza, luxúria e orgulho.

Logo vieram críticas ao uso de cabeças de animais em extinção, perpetuando a violência animal, fomentando a caça e uso de pele pic.twitter.com/xvQcTSrtMn %u2014 Thereza Chammas (@Fashionismo) January 23, 2023 Essa nova coleção da schiaparelli não vai a lugar nenhum né? Em pleno 2023 eles querem realmente usar cabeças falsas de animais em vestidos dando ilusão que é verdadeira? Eles reforçando a caça aos animais algo que já tinha diminuído na moda faz anos. pic.twitter.com/jEIPBF7rOm %u2014 RuDoll - FÃ CLUBE (@breaknewsfc) January 23, 2023 Leia mais: Coluna Isabela Teixeira da Costa sobre Bolas luxuosas

Já outros defendem que é apenas um produto artístico da marca e não machucou ou matou onças, leões ou tigres na produção. "A quantidade de acéfalo criticando esses designs da Schiaparelli é absurdo… Moda é arte, arte é para te fazer pensar, arte vai ser intrigante e vai te incomodar. Mas o que eu não entendendo é DE ONDE as pessoas estão tirando que isso é um incentivo à caça???? Bizarro", escreveu um perfil.

Meu deus o desfile da Schiaparelli com esses animais feitos de foam e lã EU TÔ APAIXONADA pic.twitter.com/Dwu2C6VPSP %u2014 Jordaninha (@jordanacpedroso) January 23, 2023



Além das modelos, que usaram as peças polêmicas na passarela, a socialite Kylie Jenner também estava com o vestido preto com a cabeça de um leão e recebeu críticas pelo visual.



As peças foram desenhadas pelo estilista norte-americano Daniel Roseberry, que representam luxúria, orgulho e avareza, conforme a Schiaparelli em publicação no Instagram.

"Nenhum animal foi machucado durante o processo de montagem deste look", pontuou a marca.