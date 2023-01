Bolas luxuosas

(foto: Yusuke Miyazaki/divulgação)

A sempre atual Louis Vuitton foi fundada em meados do século 19. Isso mesmo, a grife de luxo que desperta desejos e paixões nasceu em 1854, e desde então sempre manteve fortes laços com o mundo das artes, em projetos inéditos com uma série de artistas que trouxeram suas visões únicas. Essas relações estreitas produziram muitas vezes reinterpretações das criações mais icônicas da Louis Vuitton, no processo de reescrever as regras da criatividade em colaborações entre a maison e os artistas.

Nascida em março de 1929, Yayoi Kusama é uma artista cuja perspectiva se expressa por meio de uma infinidade de técnicas de escultura, pintura, instalação, filmagem, fotografia e escrita, em uma variedade de estilos. Ela é considerada uma precursora da arte pop e minimalista, mas suas diversas práticas artísticas resistem a qualquer classificação singular.

As obras de arte de Yayoi Kusama nasceram de alucinações, quando os padrões de flores vermelhas da toalha da mesa de jantar começaram a se espalhar nas paredes, no chão e até nela mesma. A artista tem lutado contra seus medos e obsessões interiores e persegue os mistérios da vida retratando as alucinações que ela experimentou desde a infância.

A primeira parceira que a LV fez com Yayoi Kusama foi em 2012, e foi um sucesso, com vários desdobramentos como exposições, produtos e instalações únicas em vitrines. Dez anos depois, a Louis Vuitton lança um novo capítulo de sua parceria com Kusama, com lançamentos ao longo do primeiro semestre deste ano, irradiando em todas as categorias da maison.





CRIANDO O INFINITO A nova coleção reinterpreta as peças icônicas da LV, infundidas com os motivos característicos da artista. Arte, audácia e trabalho artesanal trazem os temas Painted Dots, Metal Dots, Infinity Dots e Psychedelic Flower de Kusama.





HAND MADE O trabalho artesanal se destaca nessa collab por meio da serigrafia, que reproduz as pinceladas de Yayoi, gerando um efeito 3D nas peças, impressionantemente realista. Aplicadas a mão, uma a uma, meias esferas de metal de vários tamanhos animam uma seleção de peças da coleção com um impressionante efeito de espelho prateado.





VISIONÁRIA De um começo humilde na zona rural do Japão à afirmação como uma artista famosa internacionalmente, Kusama transformou sua vida com determinação, gerando encantamento com o poder de sua arte. Totalmente inclassificável, ela emergiu como a artista feminina viva mais influente da atualidade.





PONTOS Os pontos são marca registrada de Kusama, que guiaram sua criatividade desde criança. Apresentados em suas primeiras obras de arte no fim dos anos 1960, os pontos eram para ela um caminho para o infinito, sem sentido e desconhecido com sua forma sem pontas finais. Pontos repetitivos aparecem ao longo de seu trabalho, encontrando seu caminho em várias mídias, como pinturas, esculturas, performances e instalações.





ESFERAS Conhecida como uma artista de vanguarda, Kusama apresentou “Narcissus garden” na Bienal de Veneza em 1966, sem ser oficialmente convidada. Uma instalação inovadora, que ela viu como um “tapete cinético”; 1,5 mil esferas espelhadas foram colocadas no chão e vendidas aos visitantes por US$ 2 cada, destinadas a refletir, conectar e projetar a alma do espectador.





PSICODELIA Depois de morar em Nova York por mais de uma década, Kusama voltou ao Japão em 1973 e criou obras de arte com cores vivas, dando vida à sua visão criativa única. Brincando com o paradoxo entre a vida curta e efêmera de uma flor e a infinidade de bolas, Kusama continuou sua prolífica efusão de psicodelia lúdica.





ABÓBORAS Encantada por sua forma cativante, natureza bem-humorada e qualidades humanas, as abóboras trouxeram conforto para Kusama. Uma fixação que remonta à sua infância, as abóboras apareceram pela primeira vez em 1946 como parte de sua obra, em uma exposição itinerante em sua cidade natal, Matsumoto.

A partir do momento em que a grife convidou a proeminente artista japonesa para um novo encontro criativo, o lançamento da coleção teria que ser pra lá de especial. E realmente é. A campanha celebra este importante momento, sendo protagonizada por supermodelos de renome internacional.





